El Banco de Venezuela (BDV) lidera las tendencias en redes sociales y medios informativos tras el lanzamiento de su nueva Tarjeta Internacional Virtual. | Composición LR/X/Freepik

El Banco de Venezuela (BDV) lidera las tendencias en redes sociales y medios informativos tras el lanzamiento de su nueva Tarjeta Internacional Virtual. Este instrumento digital facilita a los clientes la ejecución de compras en línea mediante el uso de divisas depositadas en sus cuentas bancarias. La aparición masiva de esta opción en la plataforma oficial del banco disparó el volumen de conversaciones y reportes de usuarios en Twitter, Instagram y Telegram.

Esta iniciativa responde a la alta demanda de mecanismos para el comercio electrónico global desde Venezuela, donde existen barreras técnicas para los pagos en moneda extranjera. Distintos medios digitales resaltan el impacto de esta herramienta en la expansión del consumo internacional. La propuesta del BDV simplifica el acceso a servicios extranjeros y posiciona al banco como un actor clave en la flexibilización financiera dentro del contexto nacional.

¿Qué es la nueva tarjeta del Banco de Venezuela?

La Tarjeta Internacional Virtual, brindada por el Banco de Venezuela, permite el pago de bienes y servicios en plataformas extranjeras con cargo directo a la Cuenta en Divisas. La disponibilidad del instrumento financiero fue confirmada mediante reportes en redes sociales y la actualización de la BDVApp, donde los clientes visualizan esta opción de forma progresiva.

La tarjeta carece de formato físico y funciona bajo las redes globales Mastercard o Visa para garantizar compras seguras por internet. Los usuarios consultan el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV directamente desde la banca en línea. Como medida de protección adicional, la plataforma incluye una función de bloqueo y desbloqueo temporal que previene consumos no autorizados en comercios internacionales.

¿Cómo aplicar o revisar si ya tienes la nueva tarjeta del BDV?

Aunque la asignación de la Tarjeta Internacional Virtual es automática, los usuarios pueden verificar si ya está habilitada siguiendo estos pasos oficiales:

Abrir la aplicación BDVApp en el móvil.

Ir a la sección “Tarjetas”.

Buscar la pestaña “USD” , donde aparecerá la tarjeta vinculada si ya fue asignada.

, donde aparecerá la tarjeta vinculada si ya fue asignada. También se puede revisar desde la Banca en línea del banco, en el apartado de Tarjeta Internacional.

Usos y tipos de compras disponibles con la tarjeta

La nueva Tarjeta Internacional Virtual del Banco de Venezuela permite a los clientes realizar pagos y consumos internacionales usando el saldo de su Cuenta en Divisas BDV. Esto abre la posibilidad de acceder a servicios y bienes digitales del mercado global sin necesidad de una tarjeta física.

Entre los usos más habituales se incluyen: