Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a seis
El buque petrolero confiscado se llama Sagitta. El Comando Sur de EE.UU. compartió el preciso instante de la intercepción en X.
En la mañana del martes 20 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional detuvieron al buque petrolero Sagitta. El Comando Sur compartió el video de la incautación a través de su cuenta de X. Hasta la fecha, serían seis buques interceptados por el gobierno de Donald Trump.
Ampliaremos información en breve.
