LO FALSO:

Se compartieron imágenes reales de Nicolás Maduro antes y después de ser capturado por fuerzas estadounidenses.

LO VERDADERO:

En la foto se observa a Maduro con un reloj de metal en la muñeca izquierda. Sin embargo, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no permite que los reos utilicen aparatos de este material dentro de sus instalaciones, tal como se indica en el Program Statement 5270.12 de las Unidades de Vivienda de Seguridad (SHU) de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

El rostro del exmandatario en la foto difiere de sus rasgos físicos actuales.

El collage presenta la marca de Gemini, el asistente de IA de Google, en la parte inferior derecha.

El collage, tras ser evaluado con herramientas de detección de inteligencia artificial, se determinó 100% falso según Hive Moderation y 99% falso acorde a Sightengine.

Usuarios en las redes sociales Facebook y Threads han difundido un collage con dos supuestas fotos de Nicolás Maduro antes y después de ser capturado por fuerzas estadounidenses. En la primera se le observa comiendo en prisión, y en la segunda, frente a una mesa llena de comida, en un lugar lujoso. Sin embargo, se presentan algunas inconsistencias: Maduro, en la imagen de la cárcel, lleva un reloj de metal en la mano izquierda, accesorio prohibido en centros penitenciarios; y en la otra foto, el rostro del exmandatario luce diferente a la habitual. Además, el collage incluye la marca de Gemini, inteligencia artificial de Google. Por estas razones, y tras ser evaluado con las herramientas Hive Moderation y Sightengine, se determinó que el contenido viralizado es falso en más de un 99%.

Detalles de las fotografías viralizadas

En redes como Facebook y Threads está circulando un collage con dos imágenes de Nicolás Maduro aparentemente antes y después de ser detenido. En la primera, que correspondería a una fotografía actual de él en prisión, se le observa comiendo de una bandeja mientras dirige su mirada a la cámara, con varios reos detrás. En la segunda, que se vincularía al pasado, muestra cómo se encuentra al interior del Palacio de Miraflores, en Venezuela, frente a una mesa larga llena de comida y resguardado por personal de seguridad.

Imágenes que muestran el aparente antes y después de Nicolás Maduro en prisión. | Foto: Redes sociales

El contraste entre ambas fotos, unificado en un collage, se ha viralizado a tal punto de sobrepasar las 38 mil reacciones en Facebook y las 10,8 mil en Threads.

Collage de Nicolás Maduro difundido en Facebook. | Foto: Facebook

Collage de Nicolás Maduro difundido en Threads. | Foto: Threads

Análisis de las fotografías viralizadas

En la primera imagen se detecta cómo el líder chavista lleva puesto un reloj de metal en la mano izquierda. Sin embargo, objetos como este se encuentran prohibidos de llevar en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. En la segunda, mientras tanto, se observa que el rostro del aparente exmandatario es distinto al que se conoce. Adicionalmente, el collage presenta la marca de Gemini en la parte inferior derecha.

Inconsistencias presentadas en el collage viralizado de Nicolás Maduro. | Foto: Redes sociales

El uso de relojes no está prohibido en general, pero sí está restringido cuando tiene base o respaldo de metal, conforme a las normativas de las Unidades de Vivienda de Seguridad (SHU) de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos —sistema que rige al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde actualmente se encuentra recluido Maduro—. Esto se ubica en el Program Statement 5270.12, que permite tener un reloj en el SHU únicamente cuando no posee componentes metálicos.

Si bien la norma no menciona una justificación específica para la mencionada restricción, solo la incluye como parte de las pertenencias personales que un reo no puede poseer en centros de alta seguridad. Por esta razón, desde el inicio, se consideró poco probable que el exmandatario realmente lo haya portado.

Prohibición de relojes de metal según las Unidades de Vivienda de Seguridad (SHU) de la Agencia Federal de Prisiones. | Foto: Agencia Federal de Prisiones

Por los motivos presentados, el contenido fue analizado con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, las cuales indicaron su falsedad en un 100% y 99%, respectivamente.

Análisis de las fotografías con Hive Moderation: 100% falsas. | Foto: Hive Moderation

Análisis de las fotografías con Sightengine: 99% falsas. | Foto: Sightengine

Conclusión

En síntesis, se ha compartido en redes sociales un collage con dos fotos de Nicolás Maduro aparentemente antes y después de ser capturado por fuerzas estadounidenses. En una se le observa comiendo en prisión, y en la otra, en un lugar lujoso. No obstante, el contenido presentaba inconsistencias, como el uso de un reloj de metal —accesorio prohibido en centros penitenciarios estadounidenses—, deformaciones en el rostro del exmandatario y la inclusión de la marca de Gemini en la parte inferior derecha. Por ello, se analizó con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, que determinaron su falsedad en más de un 99%.

