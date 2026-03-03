Trump advierte que es “demasiado tarde” para un dialogo con Irán, mientras cierra sus embajadas en Medio Oriente

El cierre temporal de embajadas de EE. UU. en Arabia Saudita y Kuwait se ordenó tras ataques con drones a instalaciones diplomáticas. | Foto: AFP

El cierre temporal de embajadas de EE. UU. en Arabia Saudita y Kuwait se ordenó tras ataques con drones a instalaciones diplomáticas. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que considera agotada la vía diplomática con Irán, pese a que Teherán habría manifestado su intención de retomar conversaciones. “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en medio de la ofensiva militar conjunta con Israel.

Las declaraciones contrastan con lo expresado el fin de semana, cuando señaló que había accedido a entablar contactos tras el inicio de los bombardeos. “Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, indicó entonces, aunque agregó: “Deberían haberlo hecho antes”. Antes de la operación militar se realizaron tres rondas de negociaciones, la última en Ginebra, que concluyó la semana pasada sin avances concretos.

Cierre de sedes diplomáticas y alerta regional

En paralelo al endurecimiento del discurso, el Departamento de Estado ordenó el cierre temporal de sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait luego de ataques con drones contra instalaciones diplomáticas. En Riad, dos artefactos provocaron daños menores y un incendio, mientras que en el país del golfo un incidente similar afectó el complejo consular, sin que hasta el momento se haya confirmado la autoría.

La representación estadounidense en Riad advirtió, además, sobre una “amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran. No vengan al consulado de Estados Unidos”, en referencia a la ciudad del este saudí donde se concentran infraestructuras energéticas estratégicas. Washington instó a sus ciudadanos a abandonar 14 países de la región ante la posibilidad de que la ofensiva se prolongue durante varias semanas y amplíe el radio del conflicto.

EE. UU. e Israel atacan importante ente en Irán

Bombardeos efectuados por Washington y Tel Aviv impactaron la sede de la entidad responsable de designar al próximo líder supremo de la nación persa, de acuerdo con reportes de la prensa local.

"Los criminales estadounidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, informó la agencia de noticias Tasnim. Medios locales difundieron fotografías que evidencian severos daños en la estructura.