HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Los 'peces gordos' del Derecho | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Trump advierte que es “demasiado tarde” para un dialogo con Irán, mientras cierra sus embajadas en Medio Oriente

El Departamento de Estado de Estados Unidos cerró sedes diplomáticas en Arabia Saudita y Kuwait tras los ataques con drones atribuidos a la nación persa.

El cierre temporal de embajadas de EE. UU. en Arabia Saudita y Kuwait se ordenó tras ataques con drones a instalaciones diplomáticas.
El cierre temporal de embajadas de EE. UU. en Arabia Saudita y Kuwait se ordenó tras ataques con drones a instalaciones diplomáticas. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que considera agotada la vía diplomática con Irán, pese a que Teherán habría manifestado su intención de retomar conversaciones. “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en medio de la ofensiva militar conjunta con Israel.

Las declaraciones contrastan con lo expresado el fin de semana, cuando señaló que había accedido a entablar contactos tras el inicio de los bombardeos. “Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, indicó entonces, aunque agregó: “Deberían haberlo hecho antes”. Antes de la operación militar se realizaron tres rondas de negociaciones, la última en Ginebra, que concluyó la semana pasada sin avances concretos.

TE RECOMENDAMOS

LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU intervenir para frenar la guerra con Israel y EE. UU.

lr.pe

Cierre de sedes diplomáticas y alerta regional

En paralelo al endurecimiento del discurso, el Departamento de Estado ordenó el cierre temporal de sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait luego de ataques con drones contra instalaciones diplomáticas. En Riad, dos artefactos provocaron daños menores y un incendio, mientras que en el país del golfo un incidente similar afectó el complejo consular, sin que hasta el momento se haya confirmado la autoría.

La representación estadounidense en Riad advirtió, además, sobre una “amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran. No vengan al consulado de Estados Unidos”, en referencia a la ciudad del este saudí donde se concentran infraestructuras energéticas estratégicas. Washington instó a sus ciudadanos a abandonar 14 países de la región ante la posibilidad de que la ofensiva se prolongue durante varias semanas y amplíe el radio del conflicto.

La gente inspecciona los escombros de un edificio derrumbado cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán. Foto: AFP

La gente inspecciona los escombros de un edificio derrumbado cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán. Foto: AFP

EE. UU. e Israel atacan importante ente en Irán

Bombardeos efectuados por Washington y Tel Aviv impactaron la sede de la entidad responsable de designar al próximo líder supremo de la nación persa, de acuerdo con reportes de la prensa local.

"Los criminales estadounidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, informó la agencia de noticias Tasnim. Medios locales difundieron fotografías que evidencian severos daños en la estructura.

Notas relacionadas
Donald Trump prologará la ofensiva contra Irán y afirma que Estados Unidos va "muy por delante" en la guerra

Donald Trump prologará la ofensiva contra Irán y afirma que Estados Unidos va "muy por delante" en la guerra

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

LEER MÁS
Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

LEER MÁS
¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita? Reportan que su jet privado despegó tras ataque de drones iraníes a embajada de Estados Unidos

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Mundo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025