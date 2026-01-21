HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Peruano detenido en Venezuela por régimen de Nicolás Maduro llegó al país repatriado junto con su familia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó la liberación de Marco Madrid Martínez, detenido injustamente en Venezuela desde diciembre de 2024, quien fue repatriado con su familia.

El ciudadano ya se encuentra en Perú junto con su familia tas haber sido detenido injustamente. Foto: Composición/LR
El ciudadano ya se encuentra en Perú junto con su familia tas haber sido detenido injustamente. Foto: Composición/LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano peruano Marco Madrid Martínez, quien estuvo detenido injustamente durante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela desde diciembre del 2024, fue liberado con éxito y repatriado al Perú junto con su esposa y su hija.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la liberación de Madrid Martínez se realizó gracias a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, que realizó coordinaciones con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, el Consulado General del Perú en Bogotá y las autoridades colombianas.

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presentan ante el Congreso moción de censura contra José Jerí por reuniones clandestinas

lr.pe
Peruano se reunió con su familia tras estar encarcelado injustamente en Venezuela

Peruano se reunió con su familia tras estar encarcelado injustamente en Venezuela

A su llegada a la capital, los ciudadanos peruanos fueron recibidos por funcionarios públicos de la Cancillería. "El señor Madrid expresó su agradecimiento por el permanente seguimiento de su caso y por las facilidades brindadas para su retorno y el de su familia al país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, la Cancillería detalló que, desde que se tomó conocimiento sobre la detención de Madrid Martínez, se realizaron gestiones y coordinaciones permanentes a nivel bilateral y multilateral. En dichas gestiones se contó con el apoyo del representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Organizaciones no Gubernamentales (ONU).

PUEDES VER: Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

lr.pe

Perú exhorta a Venezuela a liberar a ciudadanos detenidos injustamente

Por otro lado, el Perú exhortó al país vecino, Venezuela, a liberar a los ciudadanos que se encuentran injustamente detenidos en los centros penitenciarios Rodeo 1 y La Crisálida.

De igual manera, la Cancillería expresó su preocupación por Ricardo Meléndez, detenido en octubre del 2024, debido a que permanece en condición de vulnerabilidad por su estado de salud.

"La Cancillería reafirma su firme compromiso de protección y asistencia a todos los ciudadanos peruanos en el exterior, velando de manera permanente por su integridad y por el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales", se lee en el comunicado.

Notas relacionadas
Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Es falsa esta imagen de Cilia Flores en prisión de Nueva York, al igual que su supuesta condena de 40 años

Es falsa esta imagen de Cilia Flores en prisión de Nueva York, al igual que su supuesta condena de 40 años

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí: presentan ante el Congreso moción de censura por reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025