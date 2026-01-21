Peruano detenido en Venezuela por régimen de Nicolás Maduro llegó al país repatriado junto con su familia

El ciudadano ya se encuentra en Perú junto con su familia tas haber sido detenido injustamente. Foto: Composición/LR

El ciudadano ya se encuentra en Perú junto con su familia tas haber sido detenido injustamente. Foto: Composición/LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano peruano Marco Madrid Martínez, quien estuvo detenido injustamente durante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela desde diciembre del 2024, fue liberado con éxito y repatriado al Perú junto con su esposa y su hija.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la liberación de Madrid Martínez se realizó gracias a la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, que realizó coordinaciones con la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, el Consulado General del Perú en Bogotá y las autoridades colombianas.

Peruano se reunió con su familia tras estar encarcelado injustamente en Venezuela

A su llegada a la capital, los ciudadanos peruanos fueron recibidos por funcionarios públicos de la Cancillería. "El señor Madrid expresó su agradecimiento por el permanente seguimiento de su caso y por las facilidades brindadas para su retorno y el de su familia al país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la Cancillería detalló que, desde que se tomó conocimiento sobre la detención de Madrid Martínez, se realizaron gestiones y coordinaciones permanentes a nivel bilateral y multilateral. En dichas gestiones se contó con el apoyo del representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Organizaciones no Gubernamentales (ONU).

Perú exhorta a Venezuela a liberar a ciudadanos detenidos injustamente

Por otro lado, el Perú exhortó al país vecino, Venezuela, a liberar a los ciudadanos que se encuentran injustamente detenidos en los centros penitenciarios Rodeo 1 y La Crisálida.

De igual manera, la Cancillería expresó su preocupación por Ricardo Meléndez, detenido en octubre del 2024, debido a que permanece en condición de vulnerabilidad por su estado de salud.

"La Cancillería reafirma su firme compromiso de protección y asistencia a todos los ciudadanos peruanos en el exterior, velando de manera permanente por su integridad y por el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales", se lee en el comunicado.