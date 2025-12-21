HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Lula pide "coraje político" para acuerdo comercial con Mercosur mientras Milei lo emplaza a luchar por “el cambio”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, postergó la firma del pacto para resolver observaciones de Estados miembros. Lula acentuó la necesidad de “voluntad política” para avanzar.

Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. Foto: AFP.
Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. Foto: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que espera que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se firme en enero, tras más de dos décadas de negociaciones. La declaración se produjo luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmara que la rúbrica del pacto se postergará “unas semanas más” para resolver observaciones planteadas por Estados miembros del bloque comunitario.

Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. El mandatario brasileño reveló que mantuvo conversaciones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y recibió una carta de la cúpula europea con el objetivo de destrabar el acuerdo en enero.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En paralelo, el presidente de Argentina, Javier Milei, planteó un giro político dentro del bloque durante la 67.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en Foz de Iguazú. En su discurso, sostuvo que la región debe decidir entre adaptarse a los cambios globales o aferrarse a modelos del pasado, dio la bienvenida al nuevo gobierno de Bolivia encabezado por Rodrigo Paz y felicitó a Chile por la reciente elección presidencial de José Antonio Kast, ambos países en condición de Estados asociados.

PUEDES VER: Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la “piratería y terrorismo” atribuidos a Estados Unidos

lr.pe

Javier Milei apunta contra el Mercosur

Milei renovó sus cuestionamientos al sostener que las instituciones deben medirse por resultados y no por su permanencia. Durante su intervención, afirmó que el bloque fue creado para impulsar el comercio, mejorar la competitividad e integrar mercados, pero aseguró que esos objetivos no se han alcanzado, por lo que advirtió que la región no puede seguir perdiendo tiempo en debates burocráticos.

Las declaraciones fueron realizadas ante el plenario de jefes de Estado y delegaciones reunidos en la cumbre del Mercosur, que contó con la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Santiago Peña, además del mandatario de Panamá, José Mulino, y representantes de los gobiernos de Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Colombia.

"Deseoso de hacer acuerdos con el Mercosur"

Lula afirmó que existe un fuerte interés internacional por cerrar acuerdos con el Mercosur y sostuvo que su país está en condiciones de concluir negociaciones que quedaron inconclusas durante su presidencia pro tempore del bloque, la cual finaliza a fines de diciembre. "El mundo está deseoso de hacer acuerdos con el Mercosur", añadió el presidente brasileño.

De concretarse, el acuerdo abarcaría un mercado de unos 780 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto mundial, con una reducción gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes intercambiados. El pacto permitiría a los 27 países de la UE ampliar exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, mientras que facilitaría el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

No obstante, el avance del tratado enfrenta resistencias dentro del bloque comunitario. Francia encabeza la oposición al acuerdo con los países activos del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia—, y su presidente, Emmanuel Macron, reiteró en una reciente cumbre de la UE que no se comprometerá a respaldarlo el próximo mes.

Notas relacionadas
Lula da Silva calificó de “catástrofe humanitaria” una posible intervención armada de EE. UU. en Venezuela ante el Mercosur

Lula da Silva calificó de “catástrofe humanitaria” una posible intervención armada de EE. UU. en Venezuela ante el Mercosur

LEER MÁS
Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

LEER MÁS
Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS
Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

LEER MÁS
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025