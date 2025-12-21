Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. Foto: AFP.

Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. Foto: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que espera que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se firme en enero, tras más de dos décadas de negociaciones. La declaración se produjo luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmara que la rúbrica del pacto se postergará “unas semanas más” para resolver observaciones planteadas por Estados miembros del bloque comunitario.

Lula advirtió que sin “voluntad política y coraje de los líderes” no será posible cerrar un tratado que se negocia desde hace 26 años. El mandatario brasileño reveló que mantuvo conversaciones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y recibió una carta de la cúpula europea con el objetivo de destrabar el acuerdo en enero.

En paralelo, el presidente de Argentina, Javier Milei, planteó un giro político dentro del bloque durante la 67.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en Foz de Iguazú. En su discurso, sostuvo que la región debe decidir entre adaptarse a los cambios globales o aferrarse a modelos del pasado, dio la bienvenida al nuevo gobierno de Bolivia encabezado por Rodrigo Paz y felicitó a Chile por la reciente elección presidencial de José Antonio Kast, ambos países en condición de Estados asociados.

Javier Milei apunta contra el Mercosur

Milei renovó sus cuestionamientos al sostener que las instituciones deben medirse por resultados y no por su permanencia. Durante su intervención, afirmó que el bloque fue creado para impulsar el comercio, mejorar la competitividad e integrar mercados, pero aseguró que esos objetivos no se han alcanzado, por lo que advirtió que la región no puede seguir perdiendo tiempo en debates burocráticos.

Las declaraciones fueron realizadas ante el plenario de jefes de Estado y delegaciones reunidos en la cumbre del Mercosur, que contó con la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Santiago Peña, además del mandatario de Panamá, José Mulino, y representantes de los gobiernos de Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Colombia.

"Deseoso de hacer acuerdos con el Mercosur"

Lula afirmó que existe un fuerte interés internacional por cerrar acuerdos con el Mercosur y sostuvo que su país está en condiciones de concluir negociaciones que quedaron inconclusas durante su presidencia pro tempore del bloque, la cual finaliza a fines de diciembre. "El mundo está deseoso de hacer acuerdos con el Mercosur", añadió el presidente brasileño.

De concretarse, el acuerdo abarcaría un mercado de unos 780 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto mundial, con una reducción gradual de aranceles sobre la mayoría de los bienes intercambiados. El pacto permitiría a los 27 países de la UE ampliar exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, mientras que facilitaría el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

No obstante, el avance del tratado enfrenta resistencias dentro del bloque comunitario. Francia encabeza la oposición al acuerdo con los países activos del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia—, y su presidente, Emmanuel Macron, reiteró en una reciente cumbre de la UE que no se comprometerá a respaldarlo el próximo mes.