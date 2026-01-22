HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Mundo

"La guerra tiene que terminar": Trump y Zelenski se reúnen en Davos para avanzar en la paz en Ucrania

Zelenski mencionó que los documentos para un acuerdo de paz con Rusia están "casi listos". Esto refleja el arduo trabajo de los equipos negociadores que buscan poner fin a casi 4 años de guerra.

EE. UU. sigue en la lucha por la paz en Ucrania.
EE. UU. sigue en la lucha por la paz en Ucrania. | Composición LR

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su firme postura sobre el conflicto en Ucrania: "Esta guerra tiene que terminar". Sus palabras surgieron tras una reunión en Davos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, donde se discutieron posibles soluciones al conflicto. Trump calificó el encuentro como "bueno" y añadió con cautela: "Veremos en qué resulta", sugiriendo que las conversaciones de paz siguen en una fase preliminar.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse con Steve Witkoff, emisario especial de Trump, para explorar nuevas vías de diálogo entre ambos países. Este encuentro podría ser clave en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, que sigue siendo un tema central en la agenda internacional.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Francia intervino "un petrolero procedente de Rusia" sancionado y sospechoso de llevar "una bandera falsa"

lr.pe

Zelenski anuncia un acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves en el Foro de Davos que alcanzó un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a Ucrania en un posible acuerdo de paz con Rusia.

"Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", declaró Zelenski a la prensa. "El documento tiene que ser firmado por las partes", añadió, destacando que aún falta formalizar el acuerdo.

No obstante, Zelenski también reconoció que uno de los temas clave en las negociaciones, la gestión del este de Ucrania, que sigue parcialmente ocupado por Rusia, "todavía no lo hemos resuelto". Este sigue siendo un desafío importante en las conversaciones para poner fin al conflicto.

PUEDES VER: Rusia confirma que Putin se reunirá con emisario estadounidense Steve Witkoff para discutir el acuerdo de paz con Ucrania

"Documentos casi terminados"

Zelenski reveló en el Foro de Davos que los documentos negociados con Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia están "casi listos". Durante su intervención, destacó el arduo trabajo de sus equipos, que han estado en contacto casi a diario para cerrar los detalles de un acuerdo que pondría fin a casi cuatro años de guerra.

Trump reafirmó su compromiso con la diplomacia, destacando que las conversaciones entre Ucrania y Rusia son esenciales para una resolución pacífica. Expresó su esperanza de que el acuerdo se concrete pronto, mientras la comunidad internacional sigue con atención las negociaciones, que podrían transformar la dinámica del conflicto.

PUEDES VER: El Parlamento Europeo frena el acuerdo con el Mercosur y lo envía al Tribunal de Justicia de la UE

Zelenski critica la fragmentación de Europa

Zelenski criticó la postura de Europa frente a los desafíos globales, especialmente en sus intentos de negociar con Trump. Según él, Europa está "fragmentada" y parece "perdida" al intentar influir en las decisiones del presidente estadounidense, lo que dificulta su capacidad para convertirse en una verdadera potencia global.

En lugar de unirse para asumir un liderazgo coherente, Europa se ha convertido en un "hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias", lo que limita su influencia en la arena global. Este comentario refleja las tensiones que enfrenta Europa al lidiar con las políticas cambiantes de Estados Unidos, un actor clave en el conflicto con Rusia y la estabilidad internacional.

PUEDES VER: Incendios forestales en Chile dejan 21 personas muertas, 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas

lr.pe

Zelenski pide garantías de seguridad de Estados Unidos

Zelenski también destacó en su discurso la necesidad de que Ucrania reciba garantías de seguridad no solo de países europeos, sino también de Estados Unidos, para evitar una futura invasión rusa. Subrayó que, aunque el Reino Unido y Francia están dispuestos a movilizar sus fuerzas, "sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad".

El mandatario ucraniano hizo énfasis en que la participación activa de Estados Unidos es esencial para asegurar la protección a largo plazo de Ucrania frente a la agresión rusa. Sin el apoyo estadounidense, según Zelenski, las promesas de seguridad ofrecidas por otras naciones no serían suficientes para garantizar la estabilidad y la paz en la región.

Notas relacionadas
Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

LEER MÁS
Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

Dinamarca se pronuncia sobre el acuerdo entre Trump y Groenlandia y exige respeto a su soberanía

LEER MÁS
Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

Sujeto lanza a su pareja desde un tercer piso y huye dejándola grave tras intento de feminicidio en Abancay

Mundo

Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

Colombia le responde a Ecuador e impone arancel recíproco del 30% a 20 productos y suspende venta de energía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025