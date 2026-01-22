"La guerra tiene que terminar": Trump y Zelenski se reúnen en Davos para avanzar en la paz en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su firme postura sobre el conflicto en Ucrania: "Esta guerra tiene que terminar". Sus palabras surgieron tras una reunión en Davos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, donde se discutieron posibles soluciones al conflicto. Trump calificó el encuentro como "bueno" y añadió con cautela: "Veremos en qué resulta", sugiriendo que las conversaciones de paz siguen en una fase preliminar.

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse con Steve Witkoff, emisario especial de Trump, para explorar nuevas vías de diálogo entre ambos países. Este encuentro podría ser clave en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, que sigue siendo un tema central en la agenda internacional.

Zelenski anuncia un acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves en el Foro de Davos que alcanzó un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a Ucrania en un posible acuerdo de paz con Rusia.

"Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", declaró Zelenski a la prensa. "El documento tiene que ser firmado por las partes", añadió, destacando que aún falta formalizar el acuerdo.

No obstante, Zelenski también reconoció que uno de los temas clave en las negociaciones, la gestión del este de Ucrania, que sigue parcialmente ocupado por Rusia, "todavía no lo hemos resuelto". Este sigue siendo un desafío importante en las conversaciones para poner fin al conflicto.

"Documentos casi terminados"

Zelenski reveló en el Foro de Davos que los documentos negociados con Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia están "casi listos". Durante su intervención, destacó el arduo trabajo de sus equipos, que han estado en contacto casi a diario para cerrar los detalles de un acuerdo que pondría fin a casi cuatro años de guerra.

Trump reafirmó su compromiso con la diplomacia, destacando que las conversaciones entre Ucrania y Rusia son esenciales para una resolución pacífica. Expresó su esperanza de que el acuerdo se concrete pronto, mientras la comunidad internacional sigue con atención las negociaciones, que podrían transformar la dinámica del conflicto.

Zelenski critica la fragmentación de Europa

Zelenski criticó la postura de Europa frente a los desafíos globales, especialmente en sus intentos de negociar con Trump. Según él, Europa está "fragmentada" y parece "perdida" al intentar influir en las decisiones del presidente estadounidense, lo que dificulta su capacidad para convertirse en una verdadera potencia global.

En lugar de unirse para asumir un liderazgo coherente, Europa se ha convertido en un "hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias", lo que limita su influencia en la arena global. Este comentario refleja las tensiones que enfrenta Europa al lidiar con las políticas cambiantes de Estados Unidos, un actor clave en el conflicto con Rusia y la estabilidad internacional.

Zelenski pide garantías de seguridad de Estados Unidos

Zelenski también destacó en su discurso la necesidad de que Ucrania reciba garantías de seguridad no solo de países europeos, sino también de Estados Unidos, para evitar una futura invasión rusa. Subrayó que, aunque el Reino Unido y Francia están dispuestos a movilizar sus fuerzas, "sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad".

El mandatario ucraniano hizo énfasis en que la participación activa de Estados Unidos es esencial para asegurar la protección a largo plazo de Ucrania frente a la agresión rusa. Sin el apoyo estadounidense, según Zelenski, las promesas de seguridad ofrecidas por otras naciones no serían suficientes para garantizar la estabilidad y la paz en la región.