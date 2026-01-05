HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum rechaza la operación militar de EE. UU. en Venezuela: “América no pertenece a una potencia”

La presidenta de México también destacó la importancia de la soberanía nacional en la relación con Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, habló durante su conferencia de prensa diaria tras los ataques estadounidenses a Venezuela. Foto: AFP
Claudia Sheinbaum, habló durante su conferencia de prensa diaria tras los ataques estadounidenses a Venezuela. Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes que América no pertenece a Estados Unidos ni a ninguna doctrina política luego del operativo militar con que la Washington sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

La declaración de la mandataria ocurre luego de que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

"México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman", dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Tras la detención del líder venezolano, Trump aseveró ante la prensa que "la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho".

"Ahora la llaman el documento Donroe", agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. "El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", afirmó.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Sheinbaum reiteró que México rechaza "de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países" e insistió en que este tipo de acciones "nunca ha traído democracia" ni "ha generado bienestar, ni estabilidad duradera".

En cuanto a la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México con el que comparte una frontera de más 3.000 kilómetros, insistió en la "posición firme y clara en términos del respeto a nuestra soberanía".

Sheinbaum añadió que durante el fin de semana habló con sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez, con quienes coordinó la publicación de un comunicado conjunto de rechazo a "cualquier intento de control" sobre Venezuela, en el que también participaron Brasil, Chile y Uruguay.

