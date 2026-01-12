HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

Copamiento fujimorista del Estado es casi total | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Sheinbaum dice que tuvo una "buena conversación" con Trump tras amenazas de atacar a cárteles narcotraficantes

Durante la llamada con Donald Trump, Claudia Sheinbaum sostuvo que México está en contra de las "intervenciones militares", en referencia al operativo que posibilitó la captura de Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum señaló a Donald Trump que la presencia de tropas estadounidenses en México "no está sobre la mesa".
Claudia Sheinbaum señaló a Donald Trump que la presencia de tropas estadounidenses en México "no está sobre la mesa". | Composición LR

Luego de que Estados Unidos amenazara el jueves 8 de enero con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga que "están controlando México", la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes 12 una "buena conversación" con Donald Trump. "Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respecto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", escribió la mandataria en la red social X.

Sheinbaum, quien en repetidas ocasiones mencionó que no desea ver ningún tipo de intervención militar en el país, añadió que tanto la colaboración como la cooperación "en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados". Ya había adelantado el viernes que, tras las recientes amenazas del líder republicano, el gobierno mexicano buscaría mayor coordinación con la Casa Blanca.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

Claudia Sheinbaum conversó con Donald Trump

Durante la llamada con Trump, Sheinbaum sostuvo que México está en contra de las "intervenciones militares", en referencia al operativo que posibilitó la captura de Nicolás Maduro en Caracas. El exdictador enfrenta ahora a la justicia de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos vinculados al uso de armas automáticas.

En la habitual conferencia matutina de prensa, la mandataria señaló al líder republicano que la presencia de tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles del narcotráfico "no está sobre la mesa". Además, aseguró que se redujo en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos y que las muertes por dicha droga también disminuyeron en 43 %. En ese sentido, pidió a Washington controlar el consumo.

La presidenta había solicitado al canciller Juan Ramón de la Fuente que estableciera contacto directo con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, para dialogar con Trump y fortalecer la coordinación en el marco del acuerdo binacional de seguridad.

PUEDES VER: Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

lr.pe

Donald Trump amenazó con atacar a cárteles narcotraficantes

Durante una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos empezará a "atacar por tierra a los cárteles" que están "controlando México", aunque no precisó dónde se llevarían a cabo estas acciones ni ofreció más detalles. La nueva advertencia del líder republicano se produjo luego de que Washington capturara a Nicolás Maduro.

Trump insistió en que las organizaciones criminales son responsables de un elevado número de muertes en Estados Unidos. "Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México). Los cárteles están funcionando y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año por las drogas", argumentó.

Desde septiembre, el líder republicano ordenó bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe. Por su parte, Sheinbaum reiteró que mantiene cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en materia fronteriza y extradiciones, pero ha dejado claro que no aceptará ningún tipo de intervención militar extranjera en su territorio. Incluso recordó que se han impulsado reformas constitucionales para reforzar la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia.

Notas relacionadas
Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

Donald Trump anuncia que EE. UU. atacará por tierra a los cárteles de droga que “controlan México”

LEER MÁS
Sheinbaum confirma que México es un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, pero niega aumento de envíos

Sheinbaum confirma que México es un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, pero niega aumento de envíos

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum rechaza la operación militar de EE. UU. en Venezuela: “América no pertenece a una potencia”

Claudia Sheinbaum rechaza la operación militar de EE. UU. en Venezuela: “América no pertenece a una potencia”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

LEER MÁS
Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

Guardia de Maduro revela el 'arma secreta' de EE. UU. cuando atacó Venezuela: "No teníamos forma de competir con su tecnología"

LEER MÁS
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS
Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

Rusia desactiva una planta de mantenimiento de aviones ucranianos con ataque de misiles hipersónicos Oréshnik

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Mundo

Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Marco Rubio: el descendiente latino que define la diplomacia de la era Trump en Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025