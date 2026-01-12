Claudia Sheinbaum señaló a Donald Trump que la presencia de tropas estadounidenses en México "no está sobre la mesa". | Composición LR

Luego de que Estados Unidos amenazara el jueves 8 de enero con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga que "están controlando México", la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes 12 una "buena conversación" con Donald Trump. "Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respecto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", escribió la mandataria en la red social X.

Sheinbaum, quien en repetidas ocasiones mencionó que no desea ver ningún tipo de intervención militar en el país, añadió que tanto la colaboración como la cooperación "en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados". Ya había adelantado el viernes que, tras las recientes amenazas del líder republicano, el gobierno mexicano buscaría mayor coordinación con la Casa Blanca.

Claudia Sheinbaum conversó con Donald Trump

Durante la llamada con Trump, Sheinbaum sostuvo que México está en contra de las "intervenciones militares", en referencia al operativo que posibilitó la captura de Nicolás Maduro en Caracas. El exdictador enfrenta ahora a la justicia de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos vinculados al uso de armas automáticas.

En la habitual conferencia matutina de prensa, la mandataria señaló al líder republicano que la presencia de tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles del narcotráfico "no está sobre la mesa". Además, aseguró que se redujo en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos y que las muertes por dicha droga también disminuyeron en 43 %. En ese sentido, pidió a Washington controlar el consumo.

La presidenta había solicitado al canciller Juan Ramón de la Fuente que estableciera contacto directo con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, para dialogar con Trump y fortalecer la coordinación en el marco del acuerdo binacional de seguridad.

Donald Trump amenazó con atacar a cárteles narcotraficantes

Durante una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos empezará a "atacar por tierra a los cárteles" que están "controlando México", aunque no precisó dónde se llevarían a cabo estas acciones ni ofreció más detalles. La nueva advertencia del líder republicano se produjo luego de que Washington capturara a Nicolás Maduro.

Trump insistió en que las organizaciones criminales son responsables de un elevado número de muertes en Estados Unidos. "Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país (México). Los cárteles están funcionando y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año por las drogas", argumentó.

Desde septiembre, el líder republicano ordenó bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe. Por su parte, Sheinbaum reiteró que mantiene cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en materia fronteriza y extradiciones, pero ha dejado claro que no aceptará ningún tipo de intervención militar extranjera en su territorio. Incluso recordó que se han impulsado reformas constitucionales para reforzar la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia.