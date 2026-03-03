López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

En medio de enfrentamientos, los dos líderes de derecha se enfrentarán en un debate presidencial. Foto: Composición/LR

En medio de enfrentamientos, los dos líderes de derecha se enfrentarán en un debate presidencial. Foto: Composición/LR

El próximo 31 de marzo, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Renovación Popular, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se enfrentarán en el debate presidencial elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El tema a discutir se centrará en educación, tecnología e innovación. Al grupo de debate se unirá la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello.

Ese mismo día, también se debatirá sobre el segundo tema: empleo, desarrollo y emprendimiento. Se realizará en cuatro grupos de 3 candidatos. En el primer grupo estarán Francisco Diez Canseco (Perú Acción), el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos). El segundo lo integrarán Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

El tercero Pérez Tello, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y López Aliaga. En el cuarto, estará compuesto por Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Fujimori.

El cruce entre Keiko Fujimori y López Aliaga

Luego de escuchar los constantes dardos que se lanzan los candidatos presidenciales y las promesas que realizan en campaña, veamos qué es lo que proponen sobre educación, innovación y tecnología en su plan de gobierno en caso de que lleguen a la presidencia.

Comencemos por el exalcalde de Lima, que renunció a su cargo para postular a las Elecciones 2026. Su plan de gobierno presentado ante el JNE consta de 25 páginas (24 sin carátula). Según el documento, en "déficit de salud, educación y vivienda en comunidades campesinas y nativas", López Aliaga plantea descentralizar los programas de apoyo social e incorporar en los directorios a representantes de la población organizada, así como formar agentes de desarrollo para capacitar atenciones de alfabetización de adultos.

Asimismo, dice, que implementará el deporte recreativo y formativo en la currícula escolar en todos sus niveles. Además, implementará la participación de los padres de familia en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y desempeño de profesores.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, quien intenta por cuarta vez ser presidenta, propone reforzar integralmente la currícula escolar, incorporar laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos rurales y amazónicos y la construcción de 3.000 colegios. Sin embargo, sobre este último punto no se especifica cómo lo llevará a cabo.

En esa misma línea, Fujimori menciona que adquirirán 6 millones de laptops o tablets con conexión a internet para niños en edad escolar, el acceso a educación inicial en comunidades rurales y dotación de uniformes escolares.

En paralelo, Marisol Pérez Tello apuesta por la mejora de aprendizajes y habilidades socioemocionales de los escolares, el impulso de la educación técnico-productiva y tecnológica, el cierre de brechas territoriales en servicios educativos y el fortalecimiento de la docencia y gestión escolar.

Segundo tema de debate: empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer grupo del segundo tema de debate, Diez Canseco (Perú Acción) propone fortalecer la economía de libre mercado y emprendimiento a través del fomento del entorno empresarial idóneo para los emprendedores y empresarios. Eliminará las "barreras legales innecesarias que puedan obstaculizar el desarrollo de nuevas empresas y la innovación" e incentivará la productividad de los trabajadores.

En tanto, Cerrón apunta a "garantizar el trabajo digno y establece" con derechos laborales a través del fortalecimiento de protección del Estado, la inspección laboral y formalización productiva, así como restituir los derechos laborales y la negociación colectiva como "pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral". Por otro lado, Jaime apuesta por implementar programas de bienestar emocional para combatir el estrés laboral en servidores públicos, integrar a jóvenes en el ámbito laboral y educativo y reducir la informalidad mediante incentivos.

En el segundo grupo, Charlie Carrasco propone la reducción de impuestos, la modernización laboral mediante la formalización, promover la inversión, la reforma agropecuaria y la generación de puestos de trabajo. Mientras tanto, Roberto Chiabra apuesta por la formalización laboral e incorporación de trabajadores al empleo digno, así como la entrega de beneficios tributarios adicionales a empresas que cumplan con cuotas mínimas de contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años con programas de capacitación. Mario Vizcarra va por la generación de empleo formal, productivo y descentralizado, la formalización progresiva de la economía informal, y la reducción del desempleo juvenil y femenino.

En el tercer grupo, Pérez Tello propone elevar la productividad y reducir la informalidad mediante una mayor articulación productiva e inversión en capacidades, reducir de manera significativa la informalidad, las brechas territoriales en formalización, servicios de desarrollo productivo e inclusión financiera y aumentar la productividad. Por su parte, Herbert Caller va por industrializar todos los sectores productivos para desarrollar el país, impulsar la industria productiva, racionalizar el gasto público. López Aliaga se inclina por impulsar oportunidades sin distinción de género, dotar de habilidades a las mujeres para la generación de ingresos en sus comunidades e impulsar la industrialización y generación de empleos en zonas vulnerables.

En el cuarto grupo, Mesías Guevara apuesta por el empoderamiento económico y social del ciudadano, la transformación digital del Estado, el trabajo decente y el emprendimiento, la seguridad social integral y la lucha contra la pobreza e implementar una estrategia de transformación productiva y competitiva de la economía. Roberto Sánchez plantea la ruptura con el modelo primario-exportador y soberanía productiva, la justifica fiscal y redistribución de la riqueza, la diversificación productiva, matriz energética y recursos estratégicos. Keiko Fujimori apunta a la creación de Prompyme, la implementación de política de "licencia 0 para Mypes", eliminar costos y trámites innecesarios, la ejecución del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa como política de Estado.