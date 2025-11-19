HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quién es Salmán bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudita, y a cuánto asciende realmente su fortuna?

Salmán bin Abdulaziz asumió el cargo de monarca absoluto de Arabia Saudita en enero de 2015, tras el fallecimiento de su medio hermano.

El rey Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudita asumió el poder el 23 de enero de 2015.
El rey Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudita asumió el poder el 23 de enero de 2015. | AFP | Bandar Al-Jaloud

Salmán bin Abdulaziz, actual rey de Arabia Saudita, llegó al poder absoluto el 23 de enero de 2015, luego de que su medio hermano, Abdalá bin Abdulaziz, quien también fue monarca por 10 años, falleciera. Ahora, con 89 años, ya tiene a su heredero, que no solo asumirá el trono tras su muerte, sino que será la nueva cabeza de un estado que, según sus últimas acciones, busca ser un líder tecnológico y no depender de los hidrocarburos.

La familia real de Arabia Saudita es el clan que actualmente posee la mayor riqueza a nivel mundial, superando a magnates que acumulan una gran fortuna, como Elon Musk y Bill Gates.

¿Quién es Salmán bin Abdulaziz y a cuánto asciende su fortuna?

Salmán bin Abdulaziz Al Saud nació el 31 de diciembre de 1935 y fue el hijo conocido número 25 del Abdulaziz bini Saúd, el primer rey de Arabia Saudita y considerado creador del Estado Moderno Saudí. Salmán es guardián de los Santos Lugares y jefe de la familia real del país. Desde 1963 a 2011, por 48 años, sirvió como asistente al gobernador de Riad. En 2011, fue nombrado ministro de Defensa saudí y, en 2012, se consagró como príncipe heredero.

Salmán, antes de su asunción tras la muerte del entonces monarca, su medio hermano Abdalá bin Abdulaziz, en 2015, fue uno de los miembros más poderosos de la Casa de Saud, considerada la familia real más rica del mundo, superando incluso las fortunas de Elon Musk y Bill Gates juntas hasta por cuatro veces. De acuerdo con aproximaciones de Forbes y Bloomberg, la riqueza que inunda a esta familia es de al menos 1,3 billones de euros, los cuales lograron gracias al petróleo, bienes raíces, tecnología, turismo y entretenimiento.

En el caso de Salmán bin Abdulaziz, no se tiene información precisa sobre su patrimonio personal; sin embargo, según diversos medios, como La Razón de España, se estima que este podría ubicarse alrededor de los US$18.000 millones, los cuales consiguió también gracias al petróleo y a su medio Asharq al-Awsat.

De acuerdo con el portal Oriente XXI, la fortuna de Abdulaziz es tan vasta que "ha dejado marcado el rumbo del reinado de su hijo Mohamed bin Salmán (MBS)", quien, según Forbes, estima una fortuna aproximada de US$320.000 millones. Debido a que el monarca padece de problemas pulmonares y cardiacos, además de presuntamente tener Alzhéimer, lo nombró príncipe heredero y su mano derecha.

El rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, y el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

El rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, y el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Foto: AFP

Príncipe heredero apunta a una Arabia Saudita más moderna

Durante su visita a Estados Unidos, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, se reunió con Donald Trump para sellar acuerdos que beneficien a las naciones. El 19 de noviembre de 2024, los cancilleres Marco Rubio (EE. UU.) y Faisal bin Farhan Al Saud anunciaron un acuerdo estratégico de inteligencia artificial que beneficiará a ambos países en diversos aspectos. "Esta asociación contribuirá a impulsar la productividad y la innovación, el crecimiento y la prosperidad, y a lograr beneficios económicos y sociales para ambos países", indicó el Estado.

De acuerdo con el pacto, se busca aprovechar al máximo esta alianza para crear clústeres tecnológicos de IA con "el ecosistema tecnológico único de los EE. UU. como motor del crecimiento económico" y así lograr una transición de una potencia petrolera a un líder tecnológico.

