Mundo

Estados Unidos afirma haber destruido la flota completa de Irán en el Golfo de Omán: "Hoy no tiene ninguno"

Con esta operación, Washington afirma poner fin a décadas de acoso al transporte internacional, destacando la importancia de la libertad de navegación para la economía global.

La compañía aseguró además que sus fuerzas continuarán defendiendo la libre circulación. Foto: X/@CENTCOM.
La compañía aseguró además que sus fuerzas continuarán defendiendo la libre circulación. Foto: X/@CENTCOM.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la destrucción total de la flota iraní que operaba en el Golfo de Omán, asegurando que la presencia naval de Teherán en esa estratégica vía marítima fue “reducida a cero”. A través de un comunicado difundido en la red social X y acompañado de imágenes de los bombardeos, la entidad militar afirmó que hace dos días Irán contaba con 11 embarcaciones en la zona y que actualmente no queda ninguna.

Según el pronunciamiento oficial, la operación pone fin a lo que Washington considera décadas de acoso y ataques al transporte marítimo internacional. “Esos días han terminado”, señaló el CENTCOM, al remarcar que la libertad de navegación ha sustentado la prosperidad económica de EE. UU. y del mundo durante más de 80 años.

La compañía aseguró además que sus fuerzas continuarán defendiendo la libre circulación, en medio de un escenario de creciente tensión con el país de Medio Oriente y de alta sensibilidad táctico en uno de los corredores comerciales más importantes del planeta.

PUEDES VER: Israel bombardea Líbano en medio de advertencias por apoyo a Irán: se registró 52 muertos y más de 150 heridos

Despliegue americano

La administración de Donald Trump mantiene una escuadra naval permanente, organizada como parte de su Quinta Flota, cuya área de responsabilidad abarca aproximadamente el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y partes del Océano Índico, con base principal en Baréin bajo el United States Naval Forces Central Command y en operaciones continuas en coordinación con el Mando Central.

Además, EE. UU. movilizó miles de tropas, aircraft carriers, destructores y aeronaves de combate a la región, y realizó acciones de vigilancia aérea cerca de las fronteras iraníes desde bases en países del lugar.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz

Por su parte, el brigadier Ebrahim Yabari aseguró en la televisión estatal que las fuerzas no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga del Golfo Pérsico, en referencia a la arteria marítima clave para el comercio energético mundial.

Horas antes de esa declaración, la Guardia Revolucionaria confirmó el ataque con dos drones al petrolero Athe Nova, de bandera hondureña, al que Teherán identifica como “aliado de Estados Unidos”. Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, la embarcación ardía en aguas del estrecho tras el impacto, aunque no se precisó el alcance de los daños ni si hubo víctimas.

El ataque formó parte de la duodécima fase de intervenciones contra objetivos estadounidenses, denominada “Operación Promesa Verdadera 4”. En esa misma ofensiva, lanzó 26 drones y cinco misiles balísticos a instalaciones de americanas en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

El 43% de estadounidenses encuestados desaprueba los ataques de EE. UU. contra Irán, según Reuters/Ipsos

El 43% de estadounidenses encuestados desaprueba los ataques de EE. UU. contra Irán, según Reuters/Ipsos

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

