El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la destrucción total de la flota iraní que operaba en el Golfo de Omán, asegurando que la presencia naval de Teherán en esa estratégica vía marítima fue “reducida a cero”. A través de un comunicado difundido en la red social X y acompañado de imágenes de los bombardeos, la entidad militar afirmó que hace dos días Irán contaba con 11 embarcaciones en la zona y que actualmente no queda ninguna.

Según el pronunciamiento oficial, la operación pone fin a lo que Washington considera décadas de acoso y ataques al transporte marítimo internacional. “Esos días han terminado”, señaló el CENTCOM, al remarcar que la libertad de navegación ha sustentado la prosperidad económica de EE. UU. y del mundo durante más de 80 años.

La compañía aseguró además que sus fuerzas continuarán defendiendo la libre circulación, en medio de un escenario de creciente tensión con el país de Medio Oriente y de alta sensibilidad táctico en uno de los corredores comerciales más importantes del planeta.

Despliegue americano

La administración de Donald Trump mantiene una escuadra naval permanente, organizada como parte de su Quinta Flota, cuya área de responsabilidad abarca aproximadamente el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y partes del Océano Índico, con base principal en Baréin bajo el United States Naval Forces Central Command y en operaciones continuas en coordinación con el Mando Central.

Además, EE. UU. movilizó miles de tropas, aircraft carriers, destructores y aeronaves de combate a la región, y realizó acciones de vigilancia aérea cerca de las fronteras iraníes desde bases en países del lugar.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz

Por su parte, el brigadier Ebrahim Yabari aseguró en la televisión estatal que las fuerzas no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga del Golfo Pérsico, en referencia a la arteria marítima clave para el comercio energético mundial.

Horas antes de esa declaración, la Guardia Revolucionaria confirmó el ataque con dos drones al petrolero Athe Nova, de bandera hondureña, al que Teherán identifica como “aliado de Estados Unidos”. Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, la embarcación ardía en aguas del estrecho tras el impacto, aunque no se precisó el alcance de los daños ni si hubo víctimas.

El ataque formó parte de la duodécima fase de intervenciones contra objetivos estadounidenses, denominada “Operación Promesa Verdadera 4”. En esa misma ofensiva, lanzó 26 drones y cinco misiles balísticos a instalaciones de americanas en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.