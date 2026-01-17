HOYSuscripcion LR Focus

Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     
Mundo

Empresarios de Australia descubren yacimientos de tierras raras, titanio y otros minerales, codiciados por China y EE.UU., en Jaén

Este descubrimiento relevante en Jaén (España) busca reducir la dependencia de Europa de mercados externos, como China y EE.UU., por suministros críticos.

El descubrimiento minero en Jaén adquiere una enorme relevancia geopolítica debido a la intensa competencia entre China y Estados Unidos por el control de estos suministros.
El descubrimiento minero en Jaén adquiere una enorme relevancia geopolítica debido a la intensa competencia entre China y Estados Unidos por el control de estos suministros. | Composición LR/AFP/Osmondre Sources

Un consorcio australiano confirmó en Jaén, España, la presencia de importantes yacimientos de tierras raras y otros minerales estratégicos a través del Proyecto Orion. Este hallazgo posiciona a la provincia andaluza como un enclave minero fundamental para Europa, capaz de suministrar recursos críticos esenciales para las industrias tecnológicas avanzadas y la transición energética actual.

El descubrimiento adquiere una enorme relevancia geopolítica debido a la intensa competencia entre China y Estados Unidos por el control de estos suministros. En un contexto de alta demanda global, según El País, la explotación de estos yacimientos en suelo español permitiría reducir la dependencia externa de estas potencias y fortalecer la autonomía estratégica de la región frente a las cadenas de valor internacionales.

El mapa que muestra la ubicación del Proyecto Orion EU Critical Minerals, en Jaén. Foto: Osmondre Sources

El mapa que muestra la ubicación del Proyecto Orion EU Critical Minerals, en Jaén. Foto: Osmondre Sources

¿Dónde están exactamente los yacimientos que descubrieron en Jaén?

Las recientes exploraciones mineras en Jaén, España, identificaron concentraciones significativas de minerales estratégicos en municipios como Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. Estos hallazgos posicionan a la comarca del norte de la provincia como un punto clave para la industria minera europea.

Los análisis realizados por Osmond Resources destacan la presencia de titanio, circonio y, especialmente, monazita (elementos de tierras raras REE) en densidades muy elevadas. De confirmarse la viabilidad económica de estos yacimientos, el depósito de Jaén podría convertirse en uno de los suministros de recursos críticos más prometedores y valiosos de todo el continente.

Estos yacimientos de minerales codiciados del mundo posicionan a España. Foto: Osmondre Sources

Estos yacimientos de minerales codiciados del mundo posicionan a España. Foto: Osmondre Sources

El significado de estos minerales y su potencial explotación

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos indispensables para la industria moderna, ya que sus propiedades únicas permiten fabricar componentes clave en dispositivos móviles, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. Su importancia radica en que son la base tecnológica necesaria para la transición energética y el desarrollo de hardware de alta precisión.

La explotación de estos yacimientos en suelo español permitiría reducir la dependencia externa de estas potencias. Foto: Osmondre Sources

La explotación de estos yacimientos en suelo español permitiría reducir la dependencia externa de estas potencias. Foto: Osmondre Sources

En el contexto geopolítico actual, Europa, con miras a España, buscan impulsar la extracción propia de estos minerales para disminuir la fuerte dependencia de mercados externos, especialmente de China, que domina la producción mundial. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de la Unión Europea para garantizar la autonomía industrial y asegurar el suministro de materias primas críticas.

No obstante, el inicio de la explotación industrial, como ocurre con los yacimientos en Jaén, depende de rigurosos estudios de viabilidad económica y evaluaciones de impacto ambiental. Estos análisis son fundamentales para determinar si la extracción es sostenible a largo plazo y si los beneficios estratégicos compensan los posibles costes ecológicos y sociales para las comunidades locales.

Los minerales estratégicos fueron hallados en municipios como Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. Foto: Osmondre Sources

Los minerales estratégicos fueron hallados en municipios como Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. Foto: Osmondre Sources

Relevancia de esos minerales para China y EE.UU.

Los minerales estratégicos y las tierras raras se han vuelto piezas clave en la geopolítica actual debido a su rol esencial en la defensa, la alta tecnología y las energías limpias. En este escenario, China domina la cadena de suministro global al ser el principal productor y procesador, una ventaja que utiliza como herramienta de influencia económica frente al resto del mundo.

Como respuesta, Estados Unidos ha iniciado una estrategia para reducir su dependencia de Beijing, impulsando la producción nacional y buscando nuevos yacimientos en regiones como Europa. Esta competencia busca diversificar los proveedores para garantizar la seguridad tecnológica y proteger la economía ante posibles bloqueos en el mercado de estos recursos críticos.

Principales países con mayores reservas de tierras raras (2025):

  • China: ~44 millones de toneladas
  • Brasil: ~21 millones de toneladas
  • India: ~6,9 millones de toneladas
  • Australia: ~5,7 millones de toneladas
  • Rusia: ~3,8 millones de toneladas
  • Vietnam: ~3,5 millones de toneladas
  • Estados Unidos: ~1,9 millones de toneladas
  • Greenland (Groenlandia): ~1,5 millones de toneladas
