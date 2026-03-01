Mr Peet aprovechó su plataforma digital para aclarar las razones de su reciente ausencia en L1 MAX . El conductor de 'Madrugol’ reveló que no pudo narrar los anteriores partidos, ya que fue sometido a una cirugía que requirió su intubación y un riguroso monitoreo médico e incluso todavía no se recupera al 100%. Alianza Lima contra UTC marcó el regreso del popular periodista deportivo a las coberturas de Liga 1.

Los médicos le han recomendado un mes de reposo para su recuperación, pero Mr Peet ya viene colaborando con el canal oficial que transmite los partidos de la primera división del fútbol peruano. Asimismo, aseguró que volverá a su mejor versión.

¿Qué dijo Mr Peet sobre su operación?

El narrador contó detalles de la compleja situación que vivió y su ausencia en L1 MAX. "Quiero agradecer a todo el personal médico que me atendió muy bien y a los doctores de cuidados intensivos cuando estuve ahí. Yo entré sin nada y por celular me comunique con mi hijo. Ustedes verán que hoy narré porque quise hacerlo, pero me escuchan cierta ronquera porque en la operación estuve entubado”, señaló en su programa Madrugol.

“Tengo un mes de descanso, pero yo quise estar hoy en el partido. Dije que sí estaba apto. No ha sido sencillo, ha sido una situación por mi dejadez, por mi desapego a la disciplina médica y las consecuencias se pagan de alguna manera. Yo soy enemigo de ir a chequeos y me pasó factura”, sentenció en Madrugol.

Mr. Peet furioso por la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

"No se puede creer la forma de cómo le empatan a Alianza. Pésimo partido. Hoy Alianza hizo de todo para quedar eliminado. Hizo todo mal. No hay juego. Guede no cree en el tránsito por el centro. No funcionaron. Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia internacional para no ir hasta Juan Caballero. No puede ser", fueron las palabras en vivo del periodista deportivo.

