Mundo

Fiscalía de El Salvador condena a más de 240 pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 1.335 años de prisión

Los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados por 43 homicidios agravados en El Salvador.

Pandilleros de MS-13 reciben penas récord en El Salvador bajo la "guerra" de Nayib Bukele.
Pandilleros de MS-13 reciben penas récord en El Salvador bajo la "guerra" de Nayib Bukele. | Composición LR

Sin especificar la fecha de la sentencia ni detallar si son parte de juicios colectivos, la Fiscalía General de El Salvador condenó a 248 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización catalogada por el Gobierno de Donald Trump como "terrorista". Las penas alcanzan hasta los 1.335 años de prisión.

Según la autoridad judicial, los miembros de MS-13 fueron condenados por 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, 3 feminicidios agravados y 86 casos de extorsión, entre otros delitos cometidos entre 2014 y 2022.

Fiscalía de El Salvador condena a pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 1.335 años de prisión

Uno de los miembros de MS-13 recibió una pena de 1.335 años de prisión y otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel. Entre los crímenes perpetrados por los pandilleros se encuentra la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo en diciembre de 2021. También figura el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados en octubre del mismo año y el asesinato de un estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) en marzo de 2019.

Desde 2022, el presidente Nayib Bukele viene enfrentando a las pandillas con un régimen de excepción que permite realizar arrestos sin orden judicial. Dicha medida permitió al Gobierno detener a más de 90.000 personas, aunque 8.000 ya se encuentran libres por ser inocentes, según indicó AFP.

La Fiscalía General de El Salvador condenó a 248 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La Fiscalía General de El Salvador condenó a 248 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Foto: composición LR

Nayib Bukele y la "guerra" contra las pandillas en El Salvador

Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas y esa lucha redujo los homicidios a niveles históricos en El Salvador, pero los grupos de derechos humanos critican la estrategia del Gobierno por los abusos que cometen las fuerzas de seguridad.

A pesar de las objeciones, las administraciones de la región anunciaron que también implementarán medidas similares para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Bukele, recientemente, compartió la experiencia de la lucha contra las pandillas con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con quien planea construir una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT).

