Ciencia

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

Científicos insisten en que la verdadera respuesta a la contaminación oceánica está en reducir la producción de plásticos desde su origen.

Las "bolas de Neptuno" son estructuras naturales que acumulan restos de posidonia oceánica y plásticos marinos. | Foto: seatravel

Las llamadas “bolas de Neptuno” son estructuras esféricas naturales formadas por restos de posidonia oceánica, una planta marina que crece en las praderas del mar Mediterráneo. Según un estudio publicado en la revista Nature bajo el título "Seagrasses provide a novel ecosystem service by trapping marine plastics" estas formaciones vegetales cuentan con la capacidad de acumular plásticos marinos y concentrarlos en partículas visibles en playas y costas.

Los científicos han observado en múltiples estudios que, a medida que los microplásticos —definidos como fragmentos de menos de 5 mm— inundan los océanos, estos pequeños trozos tienden a asociarse con estructuras naturales en el mar, incluidas las praderas marinas. Para los investigadores, la interacción entre las hojas de posidonia y las corrientes marinas favorece que los microplásticos queden atrapados en las fibras de las plantas y terminen integrándose en estas “bolas de Neptuno”.

PUEDES VER: Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Cómo se forman las “bolas de Neptuno”?

La formación de estas bolas se explica por la dinámica física de las praderas de posidonia. Sus hojas, que se desprenden cada otoño, son ricas en lignina —un polímero orgánico robusto— y, al moverse con las olas y las mareas, se enredan entre sí formando racimos densos.

Estudios de campo realizados en Mallorca por el equipo de Anna Sánchez-Vidal han documentado que estas bolas no solo pueden capturar trozos microscópicos, sino que también pueden acumular plásticos más grandes, como toallitas o fibras sintéticas, al quedar atrapados en la malla de hojas.

El equipo de Anna Sánchez-Vidal estimó que las praderas de posidonia del Mediterráneo pueden retener hasta casi 900 millones de fragmentos de plástico por año. En muestreos en playas como Sa Marina y Son Serra de Marina, los investigadores documentaron hasta 1.500 fragmentos de plástico por kilogramo de bola de Neptuno, lo que indica una concentración muy alta de residuos en estas estructuras.

PUEDES VER: Microplásticos, los residuos que afectan a la humanidad y otras especies del mundo, según estudios científicos

¿Las bolas de Neptuno es la solución definitiva a la contaminación ambiental?

Aunque esferas naturales agrupan y evidencian la presencia de plástico marino, los expertos insisten en que no constituyen una solución al problema de la contaminación oceánica. La misma Sánchez-Vidal señaló para la BBC que nunca fueron concebidas como un método de limpieza: “Las bolas aportan humedad y nutrientes a la playa. Si las tiramos, estamos destruyendo este ecosistema de playa emergente”.

Este tipo de advertencia se basa en la comprensión de las funciones ecológicas de las praderas marinas, que también incluyen la mejora de la calidad del agua, la absorción de dióxido de carbono y la provisión de hábitat para numerosas especies.

Además, múltiples estudios han documentado que las praderas marinas están en declive global: un análisis publicado en revistas especializadas indica que la cobertura mundial de praderas marinas ha disminuido cerca de un 29 % desde finales del siglo XIX, debido a amenazas como la contaminación, el calentamiento de los océanos, la mala calidad del agua y el desarrollo costero.

Frente a este panorama, los científicos concuerdan en que la prevención en la fuente es insustituible: reducir la producción y el uso de plásticos, mejorar el manejo de residuos terrestres y evitar que estos fragmentos lleguen al mar es la clave para atajar la contaminación de forma duradera, mucho más allá de la capacidad de cualquier proceso natural para concentrar plásticos en superficies visibles.

