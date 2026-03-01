HOYSuscripcion LR Focus

Tiroteo en bar de Austin deja 2 muertos y 14 heridos: FBI investiga posible vínculo con terrorismo

Alex Doran, agente especial de la oficina del FBI en San Antonio, Texas, informó que el tirador, cuya identidad aún no ha sido revelada, perdió la vida.

Austin fue contexto para otro tiroteo en EE. UU.
Austin fue contexto para otro tiroteo en EE. UU. | AFP

Un hombre en Austin, Texas, mató a dos personas e hirió a 14 más durante un tiroteo en Buford's, un bar ubicado en la intersección de West Sixth y Rio Grande. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó que está investigando si el incidente constituye un acto de terrorismo, basándose en los 'indicios' encontrados en el atacante y su vehículo.

Según Lisa Davis, jefa de Policía de Austin, el sospechoso, cuya identidad aún se desconoce, pasó varias veces frente al bar en su camioneta antes de detenerse y disparar por la ventanilla contra las personas en el patio y frente al local.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y agradeció a los agentes y funcionarios de seguridad pública por su rápida respuesta al llegar al lugar de los hechos.

Presencia policial salvó vidas

La autoridad en Austin indicó que el considerable despliegue policial en la zona de bares y restaurantes permitió a los agentes llegar en menos de un minuto y actuar frente al atacante mientras seguía disparando, según informó el Austin American-Statesman.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Policía instó a la población a evitar la circulación en la zona debido a la magnitud del hecho, alertando sobre "un incidente de disparos y apuñalamientos con múltiples personas heridas".

Esta zona aún se mantiene acordonada mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios. Se prevé que, a lo largo del domingo, se publiquen detalles adicionales sobre las víctimas, el atacante y las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades solicitaron, a través de la misma red social en la que emitió la alerta, que aquellas personas que buscaban información sobre familiares que pudieran haber estado presentes en el tiroteo de West Sixth Street contacten a la Unidad de Servicios para Víctimas del Departamento de Policía de Austin.

Reacciones en la ciudad

Vanessa Fuentes, concejal de Austin, declaró que la ciudad está "conmocionada, de luto y buscando respuestas". Ofreció su apoyo a las víctimas y sus familias, y destacó el trabajo de los equipos de primeros auxilios.

Greg Casar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso de impulsar acciones en el Congreso para prevenir nuevos episodios de violencia armada. Aseguró que "los estadounidenses deberían poder disfrutar de un bar sin que se convierta en una pesadilla indescriptible".

