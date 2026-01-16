María Corina Machado se niega a revelar detalles sobre reunión con Trump, pero afirma que volverá a Venezuela "lo antes posible"

Machado sostuvo que "desmantelar la estructura del terrorismo", en referencia a los centros de tortura para opositores en Venezuela, es una prioridad. | AFP | Alex Wroblewski

María Corina Machado, abanderada de la oposición y premio nobel de la Paz 2025, dio una rueda de prensa, a casa llena, este 16 de enero, anunciada por la Vocería Oficial de Venezuela, donde sostuvo los temas relacionados con lo que le espera a Venezuela tras la caída de Maduro y resistiéndose a contar los puntos tratados en su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el pasado jueves.

"Los detalles con la conversación con el presidente no los voy a hacer públicos, porque fue una reunión privada", explicó Machado desde Washington en respuesta a la pregunta elaborada por la periodista Gaby Perozo de VPI, agregando que regresará "a Venezuela lo antes posible".

Machado niega compartir detalles sobre reunión con Trump

Luego de llevarse a cabo su almuerzo/reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, el mundo entero estuvo ante la expectativa de los puntos que se habrían pactado en esta conversación. Sin embargo, la líder opositora se negó a compartir esta información, afirmando que respetaba la decisión de los organizadores de mantener el contenido hablado bajo cuatro llaves.

"A él sí le importa el pueblo venezolano y me lo dijo ayer", sostuvo Machado como única revelación directa sobre la charla realizada en Washington. Luego, tras ser consultada por el equipo de Telemundo, afirmó: "Yo no vine a buscar nada. Vine en representación del pueblo de Venezuela", agregando que, de parte de Trump, "un mensaje para los venezolanos es la seguridad de que contamos con EE. UU… Hay un proceso muy complejo en marcha".

Además, en otro momento de la conferencia, dijo que "ahora enfrentamos un proceso muy delicado, muy complejo y, como venezolanos, estamos totalmente agradecidos con el presidente Trump, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo —capturar el dictador Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense—".

Misterio sobre la 'nueva Venezuela'

Machado, hermética, se resistió a revelar los planes que se tienen para conseguir la transición democrática en Venezuela, incluyendo la asunción de Edmundo González Urrutia, la posibilidad de llevar a cabo nuevas elecciones y el futuro de Delcy Rodríguez, a quien considera parte del problema. —Ella— es la aliada principal y la representación del régimen ruso, chino e iraní", enfatizó.

Un enorme camino de esperanza se abrió en el país tras el derrocamiento de la figura principal del chavismo, ya que, por primera vez en años, se habló del retorno a la diplomacia, el ingreso al mercado internacional, el levantamiento de sanciones y pactos pacíficos con Estados Unidos. "Venezuela será el mejor aliado que haya tenido EE. UU. en nuestro hemisferio", adelantó la exdiputada opositora.

Disparidad con Delcy Rodríguez

Tras ser consultada por su postura sobre la presidenta interina de Venezuela, enfatizó que no hay un conflicto directo con ella, sino con lo que representa dentro de la cúpula chavista. "Se trata del Cartel —de los Soles— y la justicia". Sin embargo, momentos después, al responder a la periodista venezolana Carla Angola, aseveró que "—Delcy Rodríguez— es ideológicamente comunista y muy fanatizada. Los centros de tortura estuvieron y han estado bajo su dirección. Es responsable directa".

Tras estas afirmaciones, dejó abierta una posibilidad, la cual podría relacionarse con una nueva intervención sobre este nuevo gobierno provisional que aún sigue bajo el mando del chavismo, pero de uno más apaciguado, producto de las amenazas extranjeras.

"Como siempre le decía a los venezolanos: 'One day at a time' —un día a la vez—. Ya estamos en una fase que es 'one hour are a time' —una hora a la vez—. Y, como son las cosas en Venezuela, ya saben qué va a ser lo próximo, ¿no?", enfatizó la opositora, sin entrar en detalles.

"No hay un Estado de derecho en Venezuela"

Otro de los puntos tocados por Machado fue la denuncia pública sobre los presos políticos, asegurando que si no se liberan en su totalidad no se podría comenzar con una transición democrática. También enfatizó que, hoy por hoy, no existe justicia ni Estado de derecho en el país, mucho menos el respeto de la Carta Magna.

"Si la Constitución venezolana se respetara, no tendríamos 1.000 presos políticos, 9 millones de exiliados y un presidente electo en el exilio, en Madrid", señaló en respuesta a Bloomberg, cuyo representante preguntó si se llevarían a cabo nuevas elecciones en 30 días, como señala la Gran Carta.

"Todavía viven en terror. Hay que cerrar todos los centros de tortura. Deben tener garantías", agregó la opositora.

María Corina Machado cedió su Nobel a Trump

Como algo que se había previsto, uno de los actos principales que marcó la esperada reunión entre Donald Trump y María Corina Machado fue la entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz al líder republicano, lo cual despertó una serie de puntos de vista compartidos. Por un lado, la diáspora venezolana celebró esta acción, mientras que los fieles a los ideales del galardón, desde Noruega, atacaron este acto, tachándolo de "patético", "insólito" y "ridículo", según afirmó El País.

Sin embargo, como justificación a esta acción, la líder opositora sostuvo que "fue un momento muy emocionante" y que finalmente explicó que decidió "entregar la medalla al presidente en nombre del pueblo de Venezuela... —porque— hace doscientos años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el Libertador de los venezolanos, una medalla con el rostro de George Washington".

Machado afirma que será presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento adecuado"

Luego de salir de la Casa Blanca, Machado afirmó a la prensa que existe la intención de transformar al país caribeño. "Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia", señaló.

Asimismo, indicó que gobernará el país en el momento indicado. "Creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", señaló.

Noticia en desarrollo.