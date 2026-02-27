Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League
El destino volvió a juntar españoles e ingleses en una llave de Champions League. Revisa todo sobre este nuevo enfrentamiento entre Real Madrid vs Manchester City.
El sorteo de la Champions League dejó algunas 'finales adelantadas'. Luego de realizarse el sorteo de los octavos de final, el destino volvió a juntar los caminos de Real Madrid y Manchester City. Ambas, que se vieron las caras en la fase liga de la competición, tendrán que medirse en la ronda eliminatorias para poner su nombre entre los 8 mejores del continente.
Este duelo genera mucha expectativa entre los aficionados del fútbol, pues será la quinta ocasión consecutiva en la que ambas escuadras se enfrenten por la Liga de Campeones.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Manchester City por Champions League?
El primer partido de Madrid vs City tendrá lugar entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que la revancha será una semana después Etihad Stadium.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?
En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid y Manchester City por la Liga de Campeones 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?
Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.
Partidos de los octavos de final de Champions League
Uno de los partidos más atractivos será el PSG vs Chelsea. Franceses e ingleses reeditarán la final del Mundial de Clubes.
- PSG vs Chelsea
- Liverpool vs Galatasaray
- Real Madrid vs Manchester City
- Atalanta vs Bayern Múnich
- Barcelona vs Newcastle
- Tottenham vs Atlético Madrid
- Sportting Lisboa vs Bodo/Glimt
- Arsenal vs Bayer Leverkusen.
Cronograma de de la ronda final de la Champions League. Foto: Twitter/Fabrizio Romano