María Corina Machado asegura que Donald Trump apoyará la libertad de Venezuela

María Corina Machado, pese a su intención, no cuenta con respaldo de EE. UU. para liderar una transición política en Venezuela. | AFP

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, sostuvo un almuerzo este jueves con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, menos de dos semanas después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en una operación militar.

Vestida completamente de blanco y rodeada de miles de simpatizantes, en su mayoría venezolanos, Machado ingresó aproximadamente a las 12:30 (hora de Washington) a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral, en lugar de la entrada principal, que está reservada para jefes de Estado y altos dignatarios. No respondió preguntas a los medios de comunicación.

En los exteriores de la Oficina Oval, María Corina —con una sonrisa marcada— aseguró que “contamos con el presidente Trump para lograr la libertad de Venezuela” y se aproximó a un vehículo resguardado para dirigirse al Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con senadores.

Tras el encuentro con los funcionarios, catalogó de “extraordinaria” la reunión con el mandatario norteamericano y aseguró que lo ocurrido el 3 de enero —la captura de Nicolás Maduro en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses— cambió la historia de Venezuela para siempre, y para bien, a pesar de que existen preocupaciones sobre el futuro político del país.

La lideresa de la oposición venezolana aseguró en su reunión con senadores estadounidenses que lo que buscan es "recuperar la libertad, la justicia y la democracia" para Venezuela, además de convertirla en un país libre y seguro y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en la región.

La activista busca asegurar su participación en el gobierno de su país de aquí en adelante; sin embargo, aunque la Casa Blanca la calificó como una "voz notable y valiente", Trump reiteró que no cuenta con el apoyo suficiente para liderar una transición política.

Machado entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz

A su salida del Capitolio, Machado aseguró que entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, a quien transmitió la voluntad del pueblo venezolano de construir estructuras democráticas que garanticen las libertades de los ciudadanos y que permitan atender "el colapso de la sanidad y la educación".

En las declaraciones de Machado se pudo conocer cuánto le importa a Trump "la situación en Venezuela" y explicó brevemente cómo fue el proceso de entrega de la presea. "Le dije: hace 200 años, el general Lafayette le entregó una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Ahora, la gente está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento".

Jesús Torreralba, político venezolano, habló con La República tras la reunión entre Trump y Machado, refiriéndose también a la entrega de la medalla del Nobel de la Paz. "Me permite recordarle a la señora Machado que hay cosas que no son transferibles. El Comité del Nobel fue claro al decir que la medalla, como alusión al premio, puede tener cualquier destino, pero el premio en sí es intransferible', aseguró".

María Corina evitó referirse a si había entregado el título del Nobel de la Paz a Trump, ante la pregunta de los medios de comunicación. Cabe resaltar que, horas antes, el Centro Nobel de la Paz, a través de una publicación en su cuenta de X, aseguró que una medalla puede cambiar de dueño, pero el título no, afirmando que este es irrevocable e intransferible, siendo una decisión definitiva que perdura para siempre.

Trump guarda silencio

Muy poco dado a su estilo, Donald Trump no emitió declaraciones respecto a la reunión que sostuvo con la lideresa de la oposición María Corina Machado.

La máxima autoridad estadounidense realizó publicaciones en Truth Social, una red que se caracteriza por ser la principal vía para compartir detalles de una reunión importante; sin embargo, en este caso, no hizo público el tema.

En referencia a la influencia de Trump en Venezuela, Torrealba culpó a la oposición por haber colocado todos los huevos en la canasta de Trump y ahora tener el control efectivo de la economía de Venezuela, sin necesidad de intervenir en los campos petroleros, ya que con el bloqueo naval determina qué entra y qué sale del país.

Pocos pronunciamientos surgieron por parte de Estados Unidos. Dos senadores, identificados como Rubén Gallego y Chris Murphy, describieron la reunión como “comprensiblemente vaga” y aseguraron que algunos funcionarios estaban instando a “una transición más rápida hacia la democracia”.

Gallego aseguró que algunos senadores estadounidenses estaban instando “a una transición más rápida hacia la democracia” y que el régimen actual, liderado interinamente por Delcy Rodríguez, está “desesperado”.

Respecto a María Corina, indicó que ella expresó textualmente su deseo de “regresar a Venezuela lo antes posible” y que él, en español, le respondió que no era una buena idea, al menos por ahora.

Murphy, por su parte, señaló, en referencia a Machado, que “no quiere hacer exigencias que no se van a cumplir y que se perciban como un fracaso”, catalogándola como una “operadora suave”.

Añadió que, con el paso de los días, cada día que realiza negociaciones con Donald Trump es un día en el que está más “atrincherada”.