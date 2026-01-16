Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

Las fuerzas de seguridad y las unidades de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní han detenido a activistas, abogados y ciudadanos comunes. | Foto: CNN

Las fuerzas de seguridad y las unidades de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní han detenido a activistas, abogados y ciudadanos comunes. | Foto: CNN

El régimen de Irán estaría exigiendo elevadas sumas de dinero a las familias de manifestantes fallecidos para devolverles los cuerpos y permitir su entierro, en medio de la violenta represión contra las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. Así lo reveló un reportaje de BBC Persian, basado en testimonios directos de familiares y fuentes hospitalarias.

De acuerdo con la investigación, los cuerpos permanecen retenidos en morgues y hospitales bajo control de las fuerzas de seguridad, que condicionan su entrega al pago de montos que oscilan entre US$5.000 y US$7.000, cifras inalcanzables para la mayoría de los hogares iraníes. Grupos de derechos humanos estiman que más de 2.400 personas han muerto durante más de dos semanas de protestas en todo el país.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Familias denuncian retención de cuerpos en hospitales y morgues

Una familia de la ciudad de Rasht, en el norte de Irán, relató a la BBC que las fuerzas de seguridad exigieron 700 millones de tomans (unos US$5.000) para liberar el cuerpo de un familiar que permanecía en la morgue del hospital Poursina junto con al menos otros 70 manifestantes fallecidos.

En Teherán, la familia de un trabajador de la construcción kurdo denunció que se les pidió mil millones de tomans (alrededor de US$7.000) para recuperar el cuerpo de su hijo. Al no poder pagar, se vieron obligados a abandonar el hospital sin los restos, pese a que un obrero de este tipo suele ganar menos de US$100 al mes.

Según BBC Persian, en algunos casos el propio personal médico ha alertado en secreto a los familiares para que retiren los cuerpos antes de que intervengan las fuerzas de seguridad. Una mujer contó que solo supo que su esposo había sido asesinado cuando recibió una llamada del hospital, advirtiéndole que debía actuar con rapidez. Logró llevar el cuerpo en una camioneta durante siete horas hasta su pueblo natal para enterrarlo.

Otros testimonios señalan que funcionarios de la morgue de Behesht-e Zahra, en Teherán, ofrecieron liberar los cuerpos sin cobrar si las familias aceptaban declarar que los fallecidos pertenecían a la milicia Basij y habían sido asesinados por manifestantes, una condición que varias familias rechazaron.

Miles de detenidos y denuncias de represión masiva en Irán

En paralelo, la represión continúa con detenciones a gran escala. Según funcionarios de seguridad citados por la agencia Tasnim, unas 3.000 personas fueron arrestadas durante las recientes protestas, incluyendo supuestos “alborotadores” y “miembros de organizaciones terroristas”.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos elevan la cifra de arrestos a cerca de 20.000 personas, mientras denuncian ejecuciones, juicios acelerados y el uso de fuerza letal contra civiles. De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), además de los más de 2.400 manifestantes muertos, también fallecieron 13 menores de edad y más de 150 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad o al gobierno.