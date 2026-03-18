Un millón de euros para el ganador del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

El Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana se fundó hace poco en España. En febrero de este año. Fue presentado como un hito cultural que busca reconocer al mejor libro del año escrito en español. Es decir, este galardón va sobre libros ya publicados (entre novelas y cuentarios) y no sobre los que están en calidad de inéditos.

Este miércoles 18 fueron anunciados los cinco autores finalistas de su primera edición en la librería madrileña La Mistral. La sola nómina confirma la intención del premio. Todos son autores reconocidos por la crítica y, especialmente, por los lectores.

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El anuncio lo hizo la presidenta del jurado, la escritora y periodista Rosa Montero. Indiquemos igualmente que el premio cuenta con el apoyo de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

Pues la cosa va en serio. Apunten: un millón de euros para el ganador y 30 mil para los finalistas.

Veamos: Ahora y en la hora de Héctor Abad Faciolince (Colombia), Marciano de Nona Fernández (Chile), Los ilusionistas de Marcos Giralt Torrente (España), El buen mal de Samanta Schweblin (Argentina) y Canon de cámara oscura de Enrique Vila-Matas (España).

Seix Barral, Alfaguara y Anagrama son las casas editoriales de los autores mencionados. El fallo del jurado se dará a conocer el 8 de abril. Estaremos atentos.