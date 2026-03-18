HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     
Cultural

Un millón de euros para el ganador del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

Los finalistas: Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samanta Schweblin y Enrique Vila-Matas. El fallo del jurado se comunicará el 8 de abril.

Rosa Montero, presidenta del jurado del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. Foto: Difusión.
Rosa Montero, presidenta del jurado del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. Foto: Difusión.

El Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana se fundó hace poco en España. En febrero de este año. Fue presentado como un hito cultural que busca reconocer al mejor libro del año escrito en español.  Es decir, este galardón va sobre libros ya publicados (entre novelas y cuentarios) y no sobre los que están en calidad de inéditos.

Este miércoles 18 fueron anunciados los cinco autores finalistas de su primera edición en la librería madrileña La Mistral. La sola nómina confirma la intención del premio. Todos son autores reconocidos por la crítica y, especialmente, por los lectores.

TE RECOMENDAMOS

VETERINARIO ES AGREDIDO POR DEFENDER A LOS CACHORROS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO #FEEG2026

El anuncio lo hizo la presidenta del jurado, la escritora y periodista Rosa Montero. Indiquemos igualmente que el premio cuenta con el apoyo de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

Pues la cosa va en serio. Apunten: un millón de euros para el ganador y 30 mil para los finalistas.

Veamos: Ahora y en la hora de Héctor Abad Faciolince (Colombia), Marciano de Nona Fernández (Chile), Los ilusionistas de Marcos Giralt Torrente (España), El buen mal de Samanta Schweblin (Argentina) y Canon de cámara oscura de Enrique Vila-Matas (España).

Seix Barral, Alfaguara y Anagrama son las casas editoriales de los autores mencionados. El fallo del jurado se dará a conocer el 8 de abril. Estaremos atentos.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Enrique Vila-Matas: “Desconfío de los ágrafos con aire de misterio"

Enrique Vila-Matas: “Desconfío de los ágrafos con aire de misterio"

LEER MÁS
Los relatos inquietantes de Samanta Schweblin: “El buen mal”

Los relatos inquietantes de Samanta Schweblin: “El buen mal”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

LEER MÁS
Los relatos inquietantes de Samanta Schweblin: “El buen mal”

Los relatos inquietantes de Samanta Schweblin: “El buen mal”

LEER MÁS
Vargas Llosa celebró en Madrid los 10 años del Nobel

Vargas Llosa celebró en Madrid los 10 años del Nobel

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

Selección peruana anuncia su primera baja para disputar partidos amistosos: Renzo Garcés fue desconvocado por lesión

Rutas provisionales y seguras para el transporte público: la nueva medida del MTC contra la extorsión y criminalidad

Cultural

La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

Luces y sombras de Alfredo Bryce Echenique: los plagios y la vigencia

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

Dina Boluarte y Juan Santiváñez: SAC del Congreso declaró procedente denuncia constitucional por caso 'El Cofre'

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025