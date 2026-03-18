Dina Boluarte y Juan Santiváñez: SAC del Congreso declaró procedente denuncia constitucional por caso 'El Cofre'

La denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Foto: Composición/LR

La denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Foto: Composición/LR

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró procedente y admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. La denuncia es por el caso 'El Cofre'.

De acuerdo con la tesis fiscal, el vehículo presidencial conocido como 'el cofre' habría servido para facilitar la fuga del prófugo de la justicia —valga la redundancia— y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón en febrero del 2024.

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La SAC pudo aprobar este informe gracias a los 8 votos a favor de sus miembros; no obstante, 1 voto en contra.

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El informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 595, elaborado por la Secretaría Técnica, determina que hay suficientes indicios para encuadrar los hechos en los tipos penales indicados y que la denuncia satisface los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso.