Mundo

Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunirá hoy con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la Casa Blanca. Este encuentro busca establecer un canal directo con la oposición venezolana y analizar la transición de Venezuela.

La cita entre Machado y Trump se realizará a puerta cerrada y sin prensa. Foto: Composición LR/AFP.
La cita entre Machado y Trump se realizará a puerta cerrada y sin prensa. Foto: Composición LR/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy 15 de enero en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en un almuerzo privado centrado en la compleja situación política venezolana tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La cita, que se realizará a puerta cerrada y sin prensa, tiene por objetivo analizar los pasos para la estabilidad y la transición en Venezuela.

Aunque la Administración Trump ha sostenido contactos con figuras del gobierno interino venezolano —en particular con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Maduro y con quien Trump ha tenido conversaciones que calificó de “muy positivas”— la recepción formal de Machado busca mantener abierto un canal directo con la oposición.

PUEDES VER: María Corina Machado se reunirá con Trump en la Casa Blanca para intentar recuperar la oposición en Venezuela

lr.pe

En vivo | Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en Estados Unidos

08:57
15/1/2026

María Corina Machado ya está en Estados Unidos

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado se encuentra en Washington D. C. para una serie de encuentros en el marco de su visita a Estados Unidos, que incluye reuniones con autoridades estadounidenses, entre ellas el presidente Donald Trump, informó parte del equipo de Comando ConVzla en redes sociales. Esta visita se produce en un contexto de creciente protagonismo de Machado en la agenda internacional tras los recientes cambios políticos en Venezuela.

08:30
15/1/2026

Delcy Rodríguez sobre llamada con Trump: "Productiva y cortés"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió este miércoles como “productiva y cortés” la llamada telefónica prolongada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que ambos calificaron como un diálogo respetuoso y constructivo entre los dos gobiernos.

Rodríguez aseguró en un mensaje publicado en Telegram que la conversación se desarrolló “en un marco de respeto mutuo” y que abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como asuntos pendientes en las relaciones entre Caracas y Washington.

Foto: AFP

07:30
15/1/2026

¿A qué hora se reunirán María Corina Machado y Donald Trump?

Según la agenda oficial del presidente Donald Trump, la reunión con María Corina Machado está programada para las 12:30 p. m. (hora de Washington, D.C.) en un comedor privado dentro de la Casa Blanca, donde ambos se reunirán a puerta cerrada para conversar sobre la situación en Venezuela.

