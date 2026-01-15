Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolas Maduro

La cita entre Machado y Trump se realizará a puerta cerrada y sin prensa. Foto: Composición LR/AFP.

La cita entre Machado y Trump se realizará a puerta cerrada y sin prensa. Foto: Composición LR/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá hoy 15 de enero en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en un almuerzo privado centrado en la compleja situación política venezolana tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La cita, que se realizará a puerta cerrada y sin prensa, tiene por objetivo analizar los pasos para la estabilidad y la transición en Venezuela.

Aunque la Administración Trump ha sostenido contactos con figuras del gobierno interino venezolano —en particular con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Maduro y con quien Trump ha tenido conversaciones que calificó de “muy positivas”— la recepción formal de Machado busca mantener abierto un canal directo con la oposición.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: María Corina Machado se reunirá con Trump en la Casa Blanca para intentar recuperar la oposición en Venezuela