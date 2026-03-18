El padre de Brunella Horna estaría involucrado en contrato millonario con empresa de alimentos para el hospital de EsSalud en Chiclayo. | Foto: composición LR/ Instagram/ EsSalud

El padre de Brunella Horna estaría involucrado en contrato millonario con empresa de alimentos para el hospital de EsSalud en Chiclayo. | Foto: composición LR/ Instagram/ EsSalud

El Ministerio Público intervino este miércoles 18 de marzo las sedes administrativas de EsSalud en Lambayeque y el Hospital II Luis Heisen Inchausti de Chiclayo. La diligencia se da en el marco de las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de S/2,1 millones otorgado al Consorcio del Norte, empresa que estaría vinculada directamente a Gustavo Horna, padre de la conductora Brunella Horna, nuera de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP).

La actuación fiscal, liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tuvo como objetivo la incautación de documentos, actas de licitación y registros de pagos para investigar a quienes resulten responsables del delito de colusión y en la contratación del servicio de alimentación para el hospital.

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Posteriormente, las autoridades intervinieron el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, sede central de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque. Allí, la Fiscalía procedió a la incautación de archivos y registros de licitaciones, al ser esta la sede donde se gestionan los contratos millonarios de la Red Prestacional.

La fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil derivó la carpeta del caso a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía. La unidad especializada tendrá un plazo de 60 días para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Padre de Brunella Horna involucrado en investigaciones por delito de colusión

Según una investigación de Cuarto Poder, existiría un presunto direccionamiento en favor de la empresa Consorcio del Norte S. A. C., representada por Magda Sánchez Terán, quien mantendría estrechos vínculos amicales y comerciales con Gustavo Horna, tras conocerse el contrato de Essalud por S/2.143.442 por el servicio de alimentación.

De acuerdo con el reportaje, el número telefónico registrado por la compañía ante el sistema de contrataciones estatales estaría vinculado directamente a Gustavo Horna Novoa, padre de la conductora Brunella Horna. Ante estos indicios, la Contraloría General de la República inició una auditoría sobre la comisión de selección que habría favorecido al consorcio relacionado con el entorno de Horna.

El líder de APP, César Acuña, se pronunció sobre el caso tras ser consultado por la prensa. El gobernador regional de La Libertad negó cualquier injerencia en los contratos de EsSalud y afirmó no haber tenido comunicación reciente con su consuegro sobre temas empresariales.