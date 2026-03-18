Resultados de La Tinka del miércoles 18 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
El sorteo de La Tinka incluye modalidades emocionantes como "Sí o Sí" y "Boliyapa", que ofrecen más oportunidades de ganar grandes premios.
- Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"
- Rutas provisionales y seguras para el transporte público: la nueva medida del MTC contra la extorsión y criminalidad
Este miércoles 18 de marzo se realiza un nuevo sorteo de La Tinka, a cargo de Intralot, con un pozo acumulado de S/9.686.878. Los participantes tienen la posibilidad de obtener el premio mayor o premios secundarios, según la cantidad de aciertos en sus jugadas.
Asimismo, el sorteo incluye las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que brindan más opciones para ganar. Estas características, junto con los altos montos en juego, consolidan a La Tinka como una de las loterías más reconocidas del país, atrayendo a miles de jugadores en cada edición.
TE RECOMENDAMOS
PINCHI PINCHI HUNDE A CÉSAR ACUÑA: ¡QUERÍA EL MINEDU! | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno