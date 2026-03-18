Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"
El joven volante peruano decidió no ser convocado pese al llamado de Mano Menezes por un llamativo motivo. El jugador de 18 años fue contundente.
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Mano Menezes anunció lista de convocados de la selección peruana para afrontar los partidos amistosos contra Senegal y Honduras. Sin embargo, una de las grandes ausencias fue el volante Felipe Chávez. El joven volante peruano generó expectativa por su reciente pasado en Bayern Múnich. Por este motivo, el centrocampista rompió su silencio y habló sobre la no convocatoria.
Los hinchas querían verlo en acción en la zona medular o como enganche para armar juego y conectar con los delanteros. Su misteriosa ausencia obliga al técnico brasileño a colocar a Jairo Concha o Jairo Vélez en esa posición. Chávez tendrá que esperar.
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¿Qué dijo Felipe Chávez sobre su no convocatoria en la selección peruana?
El talentoso futbolista de 18 años argumentó su rechazo a la selección peruana. "Si bien es un gran honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la selección nacional peruana”, comentó Felipe Chávez en el diario alemán portal Express24.
“Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, sentenció en el popular medio de comunicación alemán.
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Los ausentes en la convocatoria de Mano Menezes en la selección peruana
Otros nombres que no fueron considerados por Mano Menezes son Piero Quispe y Paolo Guerrero. El ‘Depredador’, que afronta un buen presente en Alianza Lima, tampoco figura en la reciente lista de convocados de la selección peruana. Luis Ramos es otro de los atacantes ausentes.
- Felipe Chávez (volante)
- Piero Quispe (volante)
- Renato Tapia (volante)
- Bassco Soyer (volante)
- Anderson Santamaría (defensa)
- Luis Advíncula (defensa)
- Paolo Guerrero (delantero)
- Luis Ramos (delantero)
- Andy Polo (delantero)
- Kevin Quevedo (delantero)
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¿Cuándo juega la selección peruana?
Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.
- Perú vs Senegal
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Stade de France
- Perú vs Honduras
- Fecha: martes 31 de marzo
- Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Municipal de Butarque.