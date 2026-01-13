Globos de Oro 2026: otro triunfo del cine brasileño

El domingo, Brasil logró que el cine latinoamericano fuera protagonista en una ceremonia en Estados Unidos y lo hizo con una película que repasa su historia. El agente secreto, una película ambientada en la dictadura militar, ganó el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa, pero también convirtió a su protagonista, Wagner Moura, en el primer brasileño en lograr este premio en la historia.

En una ceremonia en la que no abundaron discursos políticos (salvo en la alfombra roja, cuando Mark Ruffalo cuestionó a Donald Trump sobre la intervención en Venezuela “le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Ese tipo es un delincuente convicto. Es el peor ser humano del mundo”) el actor brasileño les dedicó el triunfo a sus compatriotas.

“Es una película sobre la memoria —o la falta de memoria— y el trauma generacional. Creo que, si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también. Así que esto es para quienes se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles”.

Tras la ceremonia, el director brasileño, Kleber Mendonça Filho, señaló que su país pasó por un periodo difícil: “Un giro a la extrema derecha que, por fortuna, ya es parte del pasado, porque ese presidente (Jair Bolsonaro), que fue extremadamente irresponsable en la manera en que nos manejó, está incluso ahora en la cárcel”.

En ese sentido, Moura agregó que “la democracia y la cultura” van de la mano y que abordar la historia sobre su país sigue siendo una necesidad: “La dictadura sigue muy presente en la vida cotidiana brasileña. Por eso tenemos que seguir haciendo filmes al respecto”.

En tanto, los Globos de Oro confirmaron que hay una favorita esta temporada: Jessie Buckley por Hamnet. La actriz logró un premio más por la película dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao y producida por Steven Spielberg. El filme está basado en la novela de Maggie O’Farrell, quien reimagina la vida de William Shakespeare. “Me encantó el libro y pensé que solo había una cineasta en la faz del planeta que podía contar esta historia y esa era Chloé Zhao”, dijo el cineasta.

En la categoría comedia, la película Una batalla tras otra ganó el Globo de Oro. De hecho, Teyana Taylor, había recibido el primer premio de la noche como mejor actriz de reparto.

La cinta de Paul Thomas Anderson logró cuatro galardones, incluyendo Mejor Director y Mejor Guion.

Globos de Oro a lo mejor de la televisión:

Pluribus: Después de ganar los Critics Choice Awards, Rhea Seehorn logró el Globo de Oro como mejor actriz de una serie de drama. En Pluribus interpreta a la escritora que forma parte de un pequeño grupo de personas inmunes a un virus que ha cambiado al mundo. En esta producción actúa la peruana Darinka Arones. En Apple TV.

La actriz peruana Darinka Arones.

Adolescencia. Es la miniserie del año. Stephen Graham fue elegido el mejor actor, Erin Doherty la mejor actriz, y Owen Cooper logró el premio como intérprete de reparto. La producción narra la historia de un adolescente acusado de asesinar a su compañera de escuela. En Netflix.

Serie 'Adolescencia', Netflix

The Pitt. La historia acerca de los retos de los trabajadores en un hospital de Pittsburgh, Estados Unidos, logró el Globo de Oro como mejor serie de drama. Su protagonista, Noah Wyle, fue el mejor actor de drama. La producción puede verse en HBO Max.

The Studio. Protagonizada por Seth Rogen, esta serie que muestra el lado oscuro de Hollywood se quedó con el premio a la mejor comedia. El guion nos habla de un ejecutivo que ama el cine, pero que tendrá que enfrentarse a los intereses comerciales. Disponible en Apple TV.