Mundo

Al menos 32 muertos y decenas de heridos en Tailandia tras caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros

El accidente ocurrió cuando una estructura metálica de una obra ferroviaria colapsó y provocó el descarrilamiento de varios vagones que viajaban entre Bangkok y Ubon Ratchathani.

El tren, con 200 pasajeros a bordo, descarriló a las 9:00 a.m. cuando una estructura metálica de un proyecto ferroviario en Tailandia cayó sobre él. Foto: AFP
El tren, con 200 pasajeros a bordo, descarriló a las 9:00 a.m. cuando una estructura metálica de un proyecto ferroviario en Tailandia cayó sobre él. Foto: AFP

Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas tras un accidente ferroviario en Tailandia ocurrido la mañana del miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok. Una grúa de gran tamaño cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento y provocó su descarrilamiento, según confirmaron autoridades sanitarias y ferroviarias del país.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la localidad de Ban Thanon Khot, cuando el ferrocarril, que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani, fue impactado por la estructura metálica utilizada en una obra del tren de alta velocidad. El Ministerio de Salud informó de 32 fallecidos, tres personas desaparecidas y al menos 64 hospitalizados, siete de ellos en estado grave.

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Testigos relataron escenas de pánico tras el impacto. “Escuché un gran ruido seguido de dos explosiones. Cuando me acerqué, la grúa había partido un vagón del tren”, contó Mitr Intrpanya, residente de la zona, a medios locales. Imágenes difundidas mostraron vagones volcados, humo saliendo de los restos y equipos de rescate trabajando entre los escombros. Las tareas se suspendieron de forma temporal por una fuga de productos químicos, según la policía.

Funcionarios ferroviarios señalaron que el vehículo transportaba cerca de 200 pasajeros y circulaba a unos 120 kilómetros por hora. Los vagones segundo y tercero resultaron los más afectados. “El fuego bloqueó el acceso a uno de los coches y dificultó la evacuación”, explicó Thirasak Wongsungnoen, miembro del personal a bordo, en declaraciones a CNN.

Donald Trump aumenta amenaza contra Groenlandia y lo declara "vital" para la Cúpula Dorada de EE. UU.

lr.pe

La tragedia golpea un megaproyecto ferroviario con respaldo chino

La grúa que cayó sobre el tren formaba parte de una obra del proyecto ferroviario Tailandia China, integrado en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el plan de infraestructura impulsado por Pekín en Asia. El tramo afectado corresponde a la línea elevada de alta velocidad que conectará Bangkok con Nong Khai, en la frontera con Laos, y que a largo plazo enlazará con Kunming, en el sur de China.

El proyecto, valorado en más de 5.000 millones de dólares, busca mejorar la conectividad regional y el comercio. Aunque Tailandia asumió el financiamiento para evitar una mayor dependencia de China, Pekín aporta asistencia técnica. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que su gobierno “otorga gran importancia a la seguridad de los proyectos y del personal” y que sigue de cerca la investigación.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, expresó sus condolencias y subrayó que los responsables deberán rendir cuentas. “Cuando ocurren incidentes como este, debe haber consecuencias. Alguien debe ser castigado por no supervisar el proyecto adecuadamente”, declaró a la emisora ThaiPBS.

Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

lr.pe

Una constructora con historial accidentado frente a la justicia

La empresa encargada de la obra es Italian Thai Development, una de las mayores constructoras del país. La compañía reconoció su responsabilidad y anunció que indemnizará a las familias de las víctimas del tren en Tailandia y cubrirá los gastos médicos de los heridos. En un comunicado, expresó sus “más profundas condolencias” y aseguró su cooperación con las autoridades.

El accidente reavivó las críticas sobre la seguridad en obras ferroviarias, ya que el proyecto registró incidentes previos. En 2024, el colapso de un túnel vinculado a la misma empresa dejó tres muertos. Además, el ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación exhaustiva y la suspensión de varios servicios ferroviarios.

Las autoridades confirmaron que la vía deberá quedar despejada antes del fin de semana debido a su importancia económica para la región. Mientras continúan las labores de recuperación, el accidente ferroviario en Tailandia vuelve a poner bajo escrutinio los estándares de seguridad en grandes proyectos de infraestructura en Asia.

