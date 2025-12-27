HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Tailandia y Camboya firman acuerdo de alto el fuego tras semanas de enfrentamientos mortales en la frontera

Entre otros puntos, la tregua incluye la detención de cualquier despliegue militar y la repatriación de 18 soldados camboyanos capturados por Tailandia en julio de este año.

Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego tras semanas de tensiones fronterizas.
Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego tras semanas de tensiones fronterizas. | AFP

Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego inmediato para poner freno a su tenso conflicto fronterizo, que en apenas tres semanas ha dejado más de 40 personas fallecidas y alrededor de un millón de desplazados.

La tregua comenzó a regir cerca del mediodía, hora local, e incluye el compromiso de ambas partes de detener cualquier nuevo despliegue militar y que no se viole el espacio aéreo de ninguna de las partes con fines militares.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

El pacto también contempla una condición clave para Phnom Penh: tras 72 horas de vigencia del alto el fuego, Tailandia deberá repatriar a 18 soldados camboyanos capturados durante los primeros enfrentamientos registrados en julio, una exigencia central del Gobierno camboyano en las negociaciones.

PUEDES VER: Toques de queda y 800.000 desplazados marcan la segunda semana de enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

lr.pe

Ministros de ambos países firmaron acuerdo

El acuerdo de tregua fue firmado por los ministros de Defensa de ambos países, Tea Seiha, por parte de Camboya, y Nattaphon Narkphanit, por Tailandia, en un puesto de control fronterizo. La firma se produjo luego de varias rondas de conversaciones a nivel técnico entre mandos militares, que se extendieron durante tres días dentro del marco del ya existente Comité General Fronterizo.

El documento reafirma el compromiso de ambas naciones de respetar el alto el fuego previo, que puso fin a cinco días de combates en julio, así como los acuerdos posteriores derivados de ese entendimiento. Además, incorpora la adopción de 16 medidas orientadas a reducir las tensiones y evitar una nueva escalada del conflicto.

Cabe recordar que el primer alto el fuego de julio fue mediado por Malasia y estuvo marcado por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que podría retirar beneficios comerciales si Tailandia y Camboya no alcanzaban un acuerdo. Ese entendimiento inicial fue detallado y formalizado meses después, en octubre, durante una reunión regional realizada en Malasia, a la que también asistió el líder republicano.

PUEDES VER: Tailandia disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas en medio de las tensiones con Camboya

lr.pe

Las muertes tras el conflicto fronterizo

De acuerdo con las autoridades locales, Tailandia ha registrado la muerte de 26 soldados y un civil como resultado directo de los enfrentamientos iniciados el 7 de diciembre, además de 44 civiles fallecidos por efectos colaterales de la situación.

Por su parte, Camboya no ha difundido un balance oficial de bajas militares, aunque sostiene que 30 civiles perdieron la vida y otros 90 resultaron heridos. En ambos lados de la frontera, cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y ser evacuadas a zonas más seguras.

Cabe señalar que el trasfondo del conflicto sigue sin resolverse: la delimitación fronteriza y la soberanía sobre varios templos, entre ellos el Templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad, continúan siendo puntos de fricción que ponen en duda la solidez y permanencia del cese de hostilidades.

"Pueden confiar en Tailandia. Siempre respetamos nuestros acuerdos y compromisos. Que esta firma sea la última, para que se restablezca la paz y nuestro pueblo pueda volver a casa", prometió el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

PUEDES VER: Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

lr.pe

Hubo conversaciones previas antes de lograr acuerdo

El 12 de diciembre, Donald Trump anunció un cese al fuego tras hablar por teléfono con los líderes de ambas partes, pero el gobierno tailandés lo desmintió y las hostilidades continuaron. Sin embargo, empujados también por China y Malasia para poner fin al conflicto. Ambas naciones finalmente aceptaron dialogar directamente tras una reunión de crisis celebrada el lunes por los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Es así que, el 24 de diciembre, ambos países iniciaron cuatro días de negociaciones con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica a los enfrentamientos militares. Las conversaciones se realizaron bajo el mecanismo del Comité General de Fronteras (GBC), una instancia de seguridad bilateral que ya ha sido utilizada anteriormente para establecer acuerdos y medidas orientadas a mantener la estabilidad en zonas limítrofes.

El enfrentamiento fronterizo registrado este año entre ambos países tiene varias raíces: viejos reclamos territoriales que nunca se resolvieron, roces políticos recientes entre las élites gobernantes y presiones económicas vinculadas a actividades ilícitas que cruzan la frontera. La combinación de estos factores ha reavivado un conflicto latente y ha elevado la tensión en la zona limítrofe.

Notas relacionadas
Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

LEER MÁS
Nuevo TLC en camino: Perú y Tailandia cierran negociaciones para firmar acuerdo comercial

Nuevo TLC en camino: Perú y Tailandia cierran negociaciones para firmar acuerdo comercial

LEER MÁS
Camboya denuncia nuevos ataques de Tailandia en la frontera en medio de esfuerzos de China por mediar en el conflicto

Camboya denuncia nuevos ataques de Tailandia en la frontera en medio de esfuerzos de China por mediar en el conflicto

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

LEER MÁS
El empresario peruano que aparece en los archivos de Epstein y su presunta conexión con la visita del ex príncipe Andrés al Perú

El empresario peruano que aparece en los archivos de Epstein y su presunta conexión con la visita del ex príncipe Andrés al Perú

LEER MÁS
El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025