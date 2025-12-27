Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego inmediato para poner freno a su tenso conflicto fronterizo, que en apenas tres semanas ha dejado más de 40 personas fallecidas y alrededor de un millón de desplazados.

La tregua comenzó a regir cerca del mediodía, hora local, e incluye el compromiso de ambas partes de detener cualquier nuevo despliegue militar y que no se viole el espacio aéreo de ninguna de las partes con fines militares.

El pacto también contempla una condición clave para Phnom Penh: tras 72 horas de vigencia del alto el fuego, Tailandia deberá repatriar a 18 soldados camboyanos capturados durante los primeros enfrentamientos registrados en julio, una exigencia central del Gobierno camboyano en las negociaciones.

Ministros de ambos países firmaron acuerdo

El acuerdo de tregua fue firmado por los ministros de Defensa de ambos países, Tea Seiha, por parte de Camboya, y Nattaphon Narkphanit, por Tailandia, en un puesto de control fronterizo. La firma se produjo luego de varias rondas de conversaciones a nivel técnico entre mandos militares, que se extendieron durante tres días dentro del marco del ya existente Comité General Fronterizo.

El documento reafirma el compromiso de ambas naciones de respetar el alto el fuego previo, que puso fin a cinco días de combates en julio, así como los acuerdos posteriores derivados de ese entendimiento. Además, incorpora la adopción de 16 medidas orientadas a reducir las tensiones y evitar una nueva escalada del conflicto.

Cabe recordar que el primer alto el fuego de julio fue mediado por Malasia y estuvo marcado por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que podría retirar beneficios comerciales si Tailandia y Camboya no alcanzaban un acuerdo. Ese entendimiento inicial fue detallado y formalizado meses después, en octubre, durante una reunión regional realizada en Malasia, a la que también asistió el líder republicano.

Las muertes tras el conflicto fronterizo

De acuerdo con las autoridades locales, Tailandia ha registrado la muerte de 26 soldados y un civil como resultado directo de los enfrentamientos iniciados el 7 de diciembre, además de 44 civiles fallecidos por efectos colaterales de la situación.

Por su parte, Camboya no ha difundido un balance oficial de bajas militares, aunque sostiene que 30 civiles perdieron la vida y otros 90 resultaron heridos. En ambos lados de la frontera, cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y ser evacuadas a zonas más seguras.

Cabe señalar que el trasfondo del conflicto sigue sin resolverse: la delimitación fronteriza y la soberanía sobre varios templos, entre ellos el Templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad, continúan siendo puntos de fricción que ponen en duda la solidez y permanencia del cese de hostilidades.

"Pueden confiar en Tailandia. Siempre respetamos nuestros acuerdos y compromisos. Que esta firma sea la última, para que se restablezca la paz y nuestro pueblo pueda volver a casa", prometió el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

Hubo conversaciones previas antes de lograr acuerdo

El 12 de diciembre, Donald Trump anunció un cese al fuego tras hablar por teléfono con los líderes de ambas partes, pero el gobierno tailandés lo desmintió y las hostilidades continuaron. Sin embargo, empujados también por China y Malasia para poner fin al conflicto. Ambas naciones finalmente aceptaron dialogar directamente tras una reunión de crisis celebrada el lunes por los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Es así que, el 24 de diciembre, ambos países iniciaron cuatro días de negociaciones con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica a los enfrentamientos militares. Las conversaciones se realizaron bajo el mecanismo del Comité General de Fronteras (GBC), una instancia de seguridad bilateral que ya ha sido utilizada anteriormente para establecer acuerdos y medidas orientadas a mantener la estabilidad en zonas limítrofes.

El enfrentamiento fronterizo registrado este año entre ambos países tiene varias raíces: viejos reclamos territoriales que nunca se resolvieron, roces políticos recientes entre las élites gobernantes y presiones económicas vinculadas a actividades ilícitas que cruzan la frontera. La combinación de estos factores ha reavivado un conflicto latente y ha elevado la tensión en la zona limítrofe.