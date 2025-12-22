HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez en La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Nuevo TLC en camino: Perú y Tailandia cierran negociaciones para firmar acuerdo comercial

Mincetur informó que ambos países llegaron a un consenso en los temas más complejos de la negociación. Solo restan cuestiones técnicas para concretar la firma del TLC entre Perú y Tailandia.

Entre enero y octubre del 2025, las exportaciones peruanas a Tailandia sumaron US$92 millones. Foto: composición LR/Andina
Entre enero y octubre del 2025, las exportaciones peruanas a Tailandia sumaron US$92 millones. Foto: composición LR/Andina

Tal y como lo anunció a fines de octubre, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que nuestro país y Tailandia concluyeron la etapa final de negociaciones para lograr la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). De esta forma, solo restan cuestiones técnicas para hacer realidad este nuevo acuerdo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como se recuerda, las negociaciones para un TLC entre Perú y Tailandia habían avanzado en el 2013. Sin embargo, la situación de inestabilidad política que afrontó el país asiático impidieron que se concrete el acuerdo. Este año, se reanudaron las conversaciones y en agosto pasado, se realizó una segunda ronda en Bangkok.

TE RECOMENDAMOS

Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

“Tailandia es un mercado con un gran potencial para continuar incrementando la presencia de productos peruanos al representar más de 70 millones de potenciales consumidores. Con este TLC integral, también estamos ampliando nuestros compromisos en áreas como el comercio de servicios, la cooperación y la facilitación del comercio”, resaltó la titular de Mincetur, Teresa Mera.

PUEDES VER: TLC con Hong Kong: despachos peruanos retroceden y exportadores esperan recuperar crecimiento

lr.pe

TLC Perú-Tailandia: ¿de qué trata?

De acuerdo con Mincetur, el Acuerdo Comercial entre Perú y Tailandia incorporará temas como acceso a mercados, reglas de origen, asuntos legales e institucionales, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, competencia, entrada temporal de personas de negocios y comercio de servicios.

Actualmente, Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático y la novena economía de Asia. Entre enero y octubre de este año, los envíos peruanos hacia este mercado han alcanzado un total de US$92 millones, resaltando el aumento en productos como la pota (+120%), los arándanos (61%), los colorantes naturales (+86%) y el cobre (+22%).

De igual forma, se exportan productos como zinc, uvas, paltas, castañas y quinua. Por otro lado, Tailandia se posiciona como el principal proveedor de lavadoras y conservas de atún en Perú. Incluso, nuestro país se posicionó como el cuarto mayor proveedor de pota del mercado tailandés en el 2024, luego de registrar despachos que sumaron US$36,5 millones, de acuerdo con el International Trade Center (ITC).

En ese mismo año, Tailandia compró arándanos peruanos por un valor de US$12,9 millones, alcanzando un incremento interanual de 34,8%, lo que situó al Perú como su principal proveedor en un mercado que compró del mundo US$17,5 millones, según cifras del ITC. Una vez que ya finalizaron los aspectos pendientes del TLC, ambos países se alistan para la firma final y su posterior entrada en vigencia.

“Uno de los objetivos de este Gobierno de Transición y Reconciliación es sentar las bases para el crecimiento económico sostenido. En dicha línea, la apertura comercial es clave para que las empresas peruanas puedan competir en mejores condiciones, diversificando así sus mercados de destino.”, sentenció Teresa Mera.

PUEDES VER: Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

lr.pe

Perú apunta a cerrar acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos

A inicio de diciembre, el gobierno de José Jerí anunció el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos, luego de la primera ronda de negociación que se llevó a cabo del 25 al 28 de noviembre a través de medios virtuales.

“El CEPA entre Perú y EAU contempla un acuerdo amplio y moderno, que apunta a fortalecer la competitividad del Perú en un mercado donde productos como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado tienen un alto potencial de crecimiento” destacó la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

En esta primera ronda, se llevaron a cabo las sesiones de los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Otros grupos, tales como Comercio de Servicios, Inversión y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, se reunirán de forma virtual durante el resto del mes de diciembre.

Durante esta primera ronda, sesionaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Otros grupos, como Comercio de Servicios, Inversión y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio sesionarán durante el resto del mes de diciembre de manera virtual.

Notas relacionadas
Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

LEER MÁS
TLC con Hong Kong: despachos peruanos retroceden y exportadores esperan recuperar crecimiento

TLC con Hong Kong: despachos peruanos retroceden y exportadores esperan recuperar crecimiento

LEER MÁS
Perú y Hong Kong cierran ronda de negociaciones y alistan firma de nuevo acuerdo de inversiones

Perú y Hong Kong cierran ronda de negociaciones y alistan firma de nuevo acuerdo de inversiones

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

LEER MÁS
Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

LEER MÁS
Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

LEER MÁS
Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Economía

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Fonavi 2025: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Pago de Fonavi 2025, lista 22: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025