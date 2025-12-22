Nuevo TLC en camino: Perú y Tailandia cierran negociaciones para firmar acuerdo comercial

Tal y como lo anunció a fines de octubre, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que nuestro país y Tailandia concluyeron la etapa final de negociaciones para lograr la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). De esta forma, solo restan cuestiones técnicas para hacer realidad este nuevo acuerdo.

Como se recuerda, las negociaciones para un TLC entre Perú y Tailandia habían avanzado en el 2013. Sin embargo, la situación de inestabilidad política que afrontó el país asiático impidieron que se concrete el acuerdo. Este año, se reanudaron las conversaciones y en agosto pasado, se realizó una segunda ronda en Bangkok.

“Tailandia es un mercado con un gran potencial para continuar incrementando la presencia de productos peruanos al representar más de 70 millones de potenciales consumidores. Con este TLC integral, también estamos ampliando nuestros compromisos en áreas como el comercio de servicios, la cooperación y la facilitación del comercio”, resaltó la titular de Mincetur, Teresa Mera.

TLC Perú-Tailandia: ¿de qué trata?

De acuerdo con Mincetur, el Acuerdo Comercial entre Perú y Tailandia incorporará temas como acceso a mercados, reglas de origen, asuntos legales e institucionales, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, competencia, entrada temporal de personas de negocios y comercio de servicios.

Actualmente, Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático y la novena economía de Asia. Entre enero y octubre de este año, los envíos peruanos hacia este mercado han alcanzado un total de US$92 millones, resaltando el aumento en productos como la pota (+120%), los arándanos (61%), los colorantes naturales (+86%) y el cobre (+22%).

De igual forma, se exportan productos como zinc, uvas, paltas, castañas y quinua. Por otro lado, Tailandia se posiciona como el principal proveedor de lavadoras y conservas de atún en Perú. Incluso, nuestro país se posicionó como el cuarto mayor proveedor de pota del mercado tailandés en el 2024, luego de registrar despachos que sumaron US$36,5 millones, de acuerdo con el International Trade Center (ITC).

En ese mismo año, Tailandia compró arándanos peruanos por un valor de US$12,9 millones, alcanzando un incremento interanual de 34,8%, lo que situó al Perú como su principal proveedor en un mercado que compró del mundo US$17,5 millones, según cifras del ITC. Una vez que ya finalizaron los aspectos pendientes del TLC, ambos países se alistan para la firma final y su posterior entrada en vigencia.

“Uno de los objetivos de este Gobierno de Transición y Reconciliación es sentar las bases para el crecimiento económico sostenido. En dicha línea, la apertura comercial es clave para que las empresas peruanas puedan competir en mejores condiciones, diversificando así sus mercados de destino.”, sentenció Teresa Mera.

Perú apunta a cerrar acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos

A inicio de diciembre, el gobierno de José Jerí anunció el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos, luego de la primera ronda de negociación que se llevó a cabo del 25 al 28 de noviembre a través de medios virtuales.

“El CEPA entre Perú y EAU contempla un acuerdo amplio y moderno, que apunta a fortalecer la competitividad del Perú en un mercado donde productos como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado tienen un alto potencial de crecimiento” destacó la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

En esta primera ronda, se llevaron a cabo las sesiones de los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Otros grupos, tales como Comercio de Servicios, Inversión y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, se reunirán de forma virtual durante el resto del mes de diciembre.

