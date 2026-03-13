Jorge Nieto sobre Dina Boluarte: "Pretenden vincularme con ella, yo que le dije despida a sus ministros"

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, brindó declaraciones sobre los cuestionamientos surgidos en torno a su figura tras ser vinculado con personas cercanas al Gobierno de Dina Boluarte. Durante un evento de campaña en Lima, Nieto aseguró que rechazó formar parte de su gestión y que, además, le pidió asumir responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en su contra entre 2022 y 2023.

Nieto ha sido relacionado con Boluarte por una serie de hechos. En 2016, el candidato del Partido del Buen Gobierno fue ministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; en ese periodo nombró a Morgan Quero —quien posteriormente sería ministro de Educación de Boluarte— como jefe de su gabinete de asesores. Asimismo, Rivin Yangalí y Jimena Guevara, señalados por sus vínculos con figuras también asociadas al gobierno de Boluarte, forman parte de su lista de candidatos al Congreso.

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Ante estas versiones, Nieto negó tener cercanía con la exmandataria y su entorno. “Pretenden vincularme al gobierno de (Dina) Boluarte. A mí, que le dije que despidiera a sus ministros porque ellos son los causantes de las muertes en Ayacucho. Evitemos que siga corriendo sangre peruana. Asuma la responsabilidad política. A mí, que mirándola a los ojos le dije que convoque a elecciones en el plazo más breve. A mí, que en esa conversación, pudiendo haberme acomodado, me fui sin aceptar ninguna responsabilidad política”, afirmó.

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Asimismo, respondió a las críticas por una fotografía en la que aparece cerca del exlíder terrorista del MRTA, Víctor Polay. Nieto sostuvo que ese hecho resulta menor en comparación con otras conductas de candidatos: “En un país de corrupción rampante, donde hay políticos corruptos que en este momento están levantando con pala el presupuesto de la República, nos acusan de una foto de hace 50 años y de una conversación de hace 48. Son cosas que no tienen la menor importancia y que ya han sido debidamente aclaradas”, señaló.

¿Quién es Jorge Nieto? El candidato del Partido del Buen Gobierno

Jorge Nieto Montesinos postula a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno con miras a las Elecciones 2026. Su fórmula presidencial está integrada por Susana Matute Charun y Carlos Caballero León, quienes lo acompañan como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. De acuerdo con la información presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el aspirante cuenta con formación académica en sociología realizada tanto en el Perú como en México.

En la declaración jurada de hoja de vida entregada al organismo electoral, Nieto Montesinos señaló que no registra sentencias judiciales en su contra. Asimismo, al responder a las consultas del JNE sobre eventuales condenas vinculadas al incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, compromisos contractuales o laborales, así como por casos de violencia familiar, el candidato afirmó no tener antecedentes relacionados con estos temas.

El postulante presidencial fue ministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde julio de 2016, periodo previo al inicio de una fuerte crisis política en el país, y posteriormente asumió el Ministerio de Defensa entre ese año y 2018. Es bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estudió entre 1974 y 1978; más adelante obtuvo una maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México.