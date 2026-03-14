Sede del Partido Comunista en Cuba es incendiado durante protestas que registraron un herido de bala

Cuba afronta días críticos debido a la escasez de alimentos y falta de luz. | Composición LR

Cuba afronta días críticos debido a la escasez de alimentos y falta de luz. | Composición LR

En la madrugada del sábado, en Morón, Ciego de Ávila, un grupo de manifestantes incendió la sede del Partido Comunista en protesta por los apagones y la escasez de productos esenciales en Cuba. Aunque al inicio la manifestación fue pacífica, pronto derivó en disturbios y un joven resultó herido por un disparo de la policía, según testigos.

Este hecho evidencia el creciente descontento social en la isla. Los manifestantes, mayoritariamente de Morón, corearon "¡Libertad!" mientras atacaban la sede política local. Videos en redes sociales muestran el caos, con personas lanzando objetos incendiarios y enfrentándose a las fuerzas del orden.

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La crisis en el país

Las protestas responde a la difícil situación económica que atraviesa el país. Los apagones de más de 15 horas al día y la escasez de alimentos y productos básicos han agotado la paciencia de los ciudadanos. La crisis energética, exacerbada por la falta de crudo y el embargo económico, ha empeorado las condiciones de vida en la isla.

Durante los disturbios, la policía reprimió a los manifestantes. Aunque el gobierno cubano acusó a los manifestantes de "hechos vandálicos", activistas y periodistas denuncian el uso excesivo de la fuerza contra los civiles.

Respuesta de la ciudadanía cubana

Las protestas no son aisladas. En varias ciudades, incluidas La Habana y otras de Ciego de Ávila, los cubanos salen cada noche a manifestarse, expresando su descontento a través de cacerolazos y consignas anti-régimen, a pesar de las amenazas y la represión.

El gobierno ha liberado a algunos presos políticos en el marco de un diálogo con Estados Unidos; sin embargo, la tensión interna persiste, con los ciudadanos exigiendo cambios más profundos en el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las manifestaciones y las liberaciones ocurren en un contexto de creciente desconfianza en las autoridades cubanas y su capacidad para resolver la crisis.