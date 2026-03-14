Gustavo Petro denuncia 50.000 alteraciones en formularios electorales y cuestiona el conteo de votos en Colombia

Las acusaciones de Petro se suman a denuncias de fraudes en varios municipios. | Foto: AFP

Las acusaciones de Petro se suman a denuncias de fraudes en varios municipios. | Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de 50.000 alteraciones en los formularios electorales E14 utilizados para registrar los resultados de las mesas de votación, lo que —según afirmó— pone en duda la validez del conteo en miles de puestos durante los recientes comicios legislativos y las consultas presidenciales celebrados el 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, aseguró que se detectó “información completa” sobre estas irregularidades y señaló que en más de 3.000 mesas el software de escrutinio habría reemplazado los votos de un partido político por la palabra “Null”.

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Petro advirtió que esta situación podría invalidar el conteo en esas mesas y planteó interrogantes sobre la transparencia de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral.

Petro señala que en más de 3.000 mesas, el software de escrutinio reemplazó votos por “Null”, lo que podría invalidar los resultados y afecta la transparencia del sistema electoral. Foto: Gustavo Petro / X

Cuestionamientos al sistema

El jefe de Estado acusó a la Registraduría Nacional del Estado Civil de desacatar desde 2018 decisiones de la sala plena del Consejo de Estado que ordenan mayor control sobre los programas informáticos empleados en el preconteo y escrutinio de votos.

Según el mandatario, el proceso electoral sigue dependiendo de software privado que no es completamente transparente ni auditable públicamente. Para el mandatario, esta situación dificulta verificar la integridad de los resultados y debilita los mecanismos de supervisión ciudadana y judicial.

Las preocupaciones del Ejecutivo se centran en la presunta ausencia de auditorías efectivas y en la falta de apertura de los sistemas informáticos que consolidan los resultados electorales. Petro sostuvo que estas condiciones permiten que se produzcan inconsistencias en los registros y que se afecte la confiabilidad del proceso.

Denuncias de irregularidades y respuesta institucional

Las acusaciones del gobernante se suman a otros señalamientos sobre presuntas irregularidades en distintos municipios del país. El abogado y exministro de Tecnologías de la Información Mauricio Lizcano denunció posibles fraudes en localidades como Tumaco y Sahagún, donde, según afirmó, se habrían registrado más votos que personas inscritas en las mesas de votación. Lizcano aseguró que estas anomalías podrían afectar los resultados en determinadas circunscripciones e instó a las autoridades electorales a revisar los datos. También advirtió que algunos candidatos podrían quedar fuera del proceso debido a estas irregularidades.

En medio de la polémica, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría informaron que el robo de tres computadoras portátiles durante el escrutinio en el centro de convenciones Corferias, en Bogotá, no comprometió la integridad de la información electoral. Según las autoridades, los sistemas cuentan con cifrado, respaldos automáticos y copias de seguridad que garantizan la preservación de los datos.

Las instituciones aseguraron que el proceso mantiene su trazabilidad y que los resultados pueden restaurarse en nuevos equipos gracias a los mecanismos de seguridad implementados. No obstante, las denuncias del presidente han intensificado el debate político sobre la transparencia y la fiabilidad del sistema de conteo de votos en Colombia.