El presidente Zelenski advirtió que estos ataques buscan destruir la infraestructura energética de Ucrania, evidenciando la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas. Foto: AFP.

El presidente Zelenski advirtió que estos ataques buscan destruir la infraestructura energética de Ucrania, evidenciando la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas. Foto: AFP.

Un nuevo bombardeo nocturno lanzado desde Rusia causó la muerte de al menos cuatro personas en Ucrania. Según un reporte citado por Reuters, el ataque incluyó 68 misiles y 430 drones, que afectaron las regiones de Sumy, Kharkiv, Dnipro y Mykolaiv, aunque la mayoría fue derribada por la defensa aérea. Cabe indicar que este tipo de acciones del Kremlin mantienen a Kiev con amplias zonas sin electricidad ni calefacción.

Vlodimir Zelenski afirmó que el objetivo principal fue una infraestructura energética y que terminaron dañados edificios residenciales, escuelas y negocios. Además, sostuvo que la administración de Vladímir Putin está usando la guerra en Medio Oriente “para causar una destrucción aún mayor en Europa”.

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"Cada noche de ataques rusos de este tipo recuerda a todos nuestros socios que las defensas antiaéreas (...) constituyen, en realidad, una necesidad diaria", afirmó el presidente ucraniano.

Lejos de la paz

Aunque continúan los movimientos militares, Estados Unidos decidió aplazar las conversaciones de paz previstas para esta semana, citando como motivo el conflicto creciente en el Golfo Pérsico

Ante esta situación, Zelenski expresó su preocupación por la flexibilización temporal de las sanciones al petróleo ruso y advirtió que esta medida podría generar cerca de US$10.000 millones adicionales para el Kremlin, lo que contribuiría a prolongar la guerra.

Involucrado en un nuevo conflicto

En medio de su propia contienda, Kiev se ve involucrada en otra, ya que el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, lo acusó de convertirse en un objetivo legítimo para Teherán al proporcionar drones al régimen israelí.

Según Azizi, al implicarse en la disputa, el país europeo vulnera la neutralidad que tradicionalmente se le ha otorgado en este tipo de disputas, transformando su territorio en un blanco de represalias, conforme a la Carta de la ONU. El comentario se da en un contexto de creciente actividad diplomática, donde Zelensky sostuvo una reunión en París con Reza Pahlavi, hijo del ex Sha de Irán, con quien abordó la situación en su nación y lo que denominó como una "operación de EE. UU. contra el sistema terrorista".