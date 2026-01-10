Así ha afectado la caída de Maduro y la intervención de EE. UU. al valor del bolívar en soles peruanos

La captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos ha generado múltiples comentarios en todo el mundo. El hecho ha marcado un evento geopolítico sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Con la detención del jefe de Estado de Venezuela, el impacto en los mercados financieros ha sido muy variable, hasta el punto de alterar significativamente el valor del bolívar, la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

En medio de este escenario, la intervención de los Estados Unidos y la supuesta caída de Nicolás Maduro han provocado movimientos en el tipo de cambio de la moneda venezolana en el mercado peruano y estadounidense.

¿Cuánto vale el bolívar actualmente en soles peruanos?

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó, a través de su cuenta oficial, que el valor actual de la moneda venezolana en el mercado estadounidense se ubica en 330,37 bolívares por cada dólar, según el tipo de cambio oficial vigente.

Esta cotización refleja la continua devaluación del bolívar frente a la divisa norteamericana y sirve como referencia para operaciones comerciales, financieras y cambiarias dentro y fuera del país.

Por otro lado, la moneda venezolana frente al mercado peruano cuenta con su propia referencia en el ámbito bancario, la cual sirve como guía para las operaciones formales dentro del país, orientando pagos, contratos y otros movimientos financieros regulados. Al tomar como referencia lo que vale con el dólar, un sol peruano (S/ 1) equivale aproximadamente a 98,18 bolívares.

El petróleo como principal recurso natural de la economía venezolana

El petróleo ha sido, durante décadas, el principal recurso natural de la economía venezolana. Conformando la mayor parte de sus ingresos por exportaciones y representando un porcentaje significativo de su Producto Interno Bruto, Venezuela se erige como el gigante petrolero de América Latina. La Faja Petrolífera del Orinoco, una vasta extensión de tierras que alberga las mayores reservas probadas de crudo del planeta, se convirtió en su corazón económico. Allí se concentra una riqueza petrolera que, sin embargo, ha estado envuelta en una compleja red de desafíos.

A lo largo del siglo XX, Venezuela fue uno de los protagonistas en los mercados globales de petróleo, exportando millones de barriles diariamente y marcando la pauta en el comercio internacional. No obstante, ese poderío ha comenzado a desvanecerse con el paso de los años. La producción, que alguna vez superó los tres millones de barriles al día, se ha desplomado a menos de un millón. Factores como la falta de inversión, la mala gestión interna, la corrupción sistemática y las sanciones internacionales han debilitado la capacidad del país para aprovechar su riqueza petrolera.

En los últimos meses, la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump alcanzó un punto de quiebre, marcado por la disputa en torno al petróleo, un recurso con un enorme valor geopolítico. La presión de Estados Unidos por los intereses económicos avivaron un escenario de máxima tensión. En este contexto, la captura de Maduro a principios de enero de 2026 no solo simbolizó el colapso de una larga confrontación política, sino que también evidenció cómo los recursos naturales pueden ser determinantes en el destino del poder y la política global.

Trump anunció que, tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos supervisará las ventas del petróleo venezolano y recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo que se venderán en los mercados internacionales bajo control estadounidense. Según la Casa Blanca, este plan también contempla atraer inversiones de grandes compañías petroleras para reactivar la industria energética venezolana y garantizar una fuente de energía estratégica para Estados Unidos, al mismo tiempo que busca contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región.