Sorteo de la Kábala en vivo hoy 14 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El sorteo de La Kábala del 14 de marzo despierta gran interés, con un Pozo Buenazo que alcanza los S/900,038. Las expectativas crecen a nivel nacional.
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Conoce los resultados de la Kábala. | Foto: composición LR
El sorteo de La Kábala de este sábado 14 de marzo genera gran expectativa a nivel nacional, ya que el Pozo Buenazo acumula S/900,038. En las próximas horas, Intralot dará a conocer la combinación ganadora y los resultados finales del juego.