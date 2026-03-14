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Sorteo de la Kábala en vivo hoy 14 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El sorteo de La Kábala del 14 de marzo despierta gran interés, con un Pozo Buenazo que alcanza los S/900,038. Las expectativas crecen a nivel nacional.

Conoce los resultados de la Kábala.
Conoce los resultados de la Kábala. | Foto: composición LR

El sorteo de La Kábala de este sábado 14 de marzo genera gran expectativa a nivel nacional, ya que el Pozo Buenazo acumula S/900,038. En las próximas horas, Intralot dará a conocer la combinación ganadora y los resultados finales del juego.

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