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Política

Forsyth propone gobernar desde regiones, marca distancia con Jerí y cuestiona al Congreso

Desde Cusco, el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, marcó distancia del congresista y el censurado expresidente José Jerí, señalando que “es parte del pasado” y que no fue elegido por su partido.

Forsyth propone gobernar desde regiones, marca distancia con Jerí y cuestiona al Congreso
Forsyth propone gobernar desde regiones, marca distancia con Jerí y cuestiona al Congreso | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR

En conferencia de prensa criticó duramente al actual Congreso, al que calificó de “corrupto y mafioso”, y anunció que, de llegar al gobierno, impulsará la eliminación de la bicameralidad por considerar que busca perpetuar a los parlamentarios en el poder.

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Forsyth planteó además un gobierno descentralizado, con ministros que trabajen desde las regiones donde existen mayores problemas, e incluso propuso que el Ministerio de Cultura funcione en Cusco. También prometió destrabar más de 2.700 obras públicas paralizadas, impulsar proyectos de agua, agricultura y minería con licencia social, y apostar por la modernización tecnológica e infraestructura, incluyendo el desarrollo del aeropuerto y el turismo.

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Esta tarde, el candidato realizará un mitin en la Plaza San Francisco y posteriormente asistirá al estadio para presenciar el partido entre Garcilaso y Alianza Lima.

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