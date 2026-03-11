HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP
Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     
Temblor en Cañete: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP

El sismo de hoy registró a 70 kilómetros al oeste de Chilca y se produjo a una profundidad de 55 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima de 4,1, según IGP
Sismo en Lima de 4,1, según IGP

Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 17 horas a 70 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, en Lima. El temblor de este miércoles, 11 de marzo, tuvo una profundidad de 55 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

sismo de 4,1 se sintió en Lima a las 5:00 p.m. de este miércoles 11 de marzo

sismo de 4,1 se sintió en Lima a las 5:00 p.m. de este miércoles 11 de marzo

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este miércoles 11 de marzo se localizó a 70 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

