Mundo

Von der Leyen espera firmar acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en enero pese a oposición de Francia e Italia

Fuentes diplomáticas aseguraron que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se firmaría el próximo 12 de enero en Paraguay.

Von der Leyen busca firmar acuerdo UE-Mercosur en enero de 2026.
Von der Leyen busca firmar acuerdo UE-Mercosur en enero de 2026. | Composición Latino Actual

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, confía en que reunirá el respaldo político necesario para firmar en enero el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto estaba previsto para firmarse el sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, pero se aplazó principalmente por la oposición y presión de Francia e Italia.

A pesar del optimismo de Von der Leyen, los agricultores europeos se oponen rotundamente al pacto y, como muestra de rechazo, organizaron una multitudinaria protesta en el centro de Bruselas, donde bloquearon la ciudad con tractores. La manifestación ocurrió mientras los líderes europeos se reunían en la capital belga para debatir sobre política comercial y agrícola.

Von der Leyen espera firmar acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en enero

Fuentes diplomáticas aseguraron a AFP que el acuerdo entre la UE y Mercosur se firmaría el próximo 12 de enero en Paraguay. "Confío en que contemos con la mayoría necesaria", expresó Von der Leyen en una conferencia de prensa.

El acuerdo, que se viene negociando desde hace más de 25 años, permitiría a la Unión Europea exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos afirman que la actividad agrícola arrastra una crisis de años y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos comerciales con el Mercosur y posibles recortes al presupuesto de la Política Agrícola Común.

El aplazamiento supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que deseaban que el acuerdo se rubricara en los próximos días. Para cerrar el pacto, se requiere el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros.

Protestas masivas en Bruselas

Cerca de 8.000 agricultores y 500 tractores salieron el jueves 18 de diciembre a manifestar en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. También cuestionaron las políticas del bloque al considerar que ponen "en riesgo" al sector primario de la región y la soberanía alimentaria europea. Durante las protestas masivas en Bruselas, los manifestantes lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden. No obstante, la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua a presión.

Los reclamos no se limitaron únicamente al acuerdo con Mercosur, sino también a las tasas sobre los fertilizantes y a la reforma de la Política Agrícola Común. Una de las protestantes, Florence Pellissier, denunció una "competencia desleal" de productos importados que, según dijo, se cultivan con sustancias prohibidas en Europa. "Estamos aquí para decir no al Mercosur. Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura", declaró a AFP el ganadero belga Maxime Mabille, quien acusó a la presidenta Ursula von der Leyen de intentar "imponer el acuerdo".

Asimismo, los agricultores europeos acusan a los países del Mercosur de no respetar las normativas medioambientales y sociales que rigen en la UE y sostienen que así los latinoamericanos pueden vender productos a menor precio. En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron advirtió que no respaldaría el acuerdo si no existen garantías más sólidas para los agricultores franceses, quienes temen que el pacto fomente una competencia desleal por el ingreso de productos más baratos procedentes de América Latina.

