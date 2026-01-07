Países de la UE preparan respuesta conjunta ante cualquier “intimidación” de EE. UU. sobre Groenlandia

Francia, Alemania y Polonia trabajan en una respuesta coordinada de la Unión Europea ante las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, en medio de la renovada intención del presidente Donald Trump de adquirir la isla ártica. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien advirtió que Europa se prepara para “responder” y “tomar represalias” frente a cualquier forma de “intimidación” por parte de Washington.

En una entrevista con la emisora France Inter, Barrot subrayó que París no actuará en solitario y que la estrategia se construye en estrecha coordinación con los socios europeos. “Sea cual sea la forma y el origen de la intimidación”, Francia trabaja para "tomar represalias, para responder, y no para responder solos”, afirmó el jefe de la diplomacia gala, quien insistió en que la respuesta será conjunta dentro del marco de la UE.

El ministro adelantó que el plan estará listo “en los próximos días” y será compartido con los principales aliados comunitarios. En ese contexto, confirmó una reunión este mismo miércoles con sus homólogos de Alemania y Polonia, a los que definió como un “tríptico” con “capacidad para influir en Europa”. El objetivo, dijo, es articular una reacción “convincente e impactante” frente a cualquier presión estadounidense.

Contactos entre Washington y Dinamarca

En paralelo a las gestiones europeas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes del Gobierno de Dinamarca, que solicitó conversaciones tras las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de anexionar Groenlandia. “Me reuniré con ellos la próxima semana”, dijo Rubio a los periodistas, confirmando así el inicio de contactos diplomáticos directos sobre el futuro del territorio ártico.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política, luego de que la Casa Blanca reconociera que la adquisición de Groenlandia es considerada una prioridad estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos. No obstante, Rubio aseguró a sus homólogos europeos que Washington no contempla una operación militar en la isla.

Rechazo europeo y groenlandés a los planes de Trump

Barrot remarcó que Estados Unidos sigue “muy comprometido con la Alianza Atlántica, con la OTAN”, y reveló que Rubio descartó expresamente que “lo que acaba de ocurrir en Venezuela pudiera ocurrir en Groenlandia”. Pese a ello, la insistencia del mandatario estadounidense ha encendido las alarmas en varias capitales europeas.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ha rechazado de plano cualquier intento de anexión. Tanto el Gobierno de Copenhague como las autoridades locales han reiterado que la isla “pertenece a su pueblo” y que solo ellos pueden decidir su futuro. Este mensaje ha sido respaldado por líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y España.