Agricultores irrumpen en París dentro de tractores en protesta contra posible acuerdo entre la UE y el Mercosur

Francia expresó su rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur. | AFP

Agricultores franceses alteraron el orden en las calles de París, en los alrededores de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, para protestar contra la posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el cual, según sus declaraciones, crearía una competencia desleal derivada del acuerdo con los países miembros del bloque sudamericano, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

"Estamos entre el resentimiento y la desesperación. Tenemos una sensación de abandono, con el Mercosur como ejemplo", declaró Stéphane Pelletier, del sindicato de agricultores Coordinación Rural, a la agencia de noticias Reuters, bajo la Torre Eiffel. Los trabajadores temen verse perjudicados por la afluencia de productos agrícolas más baratos procedentes del mercado sur.

La llegada masiva de productos como carne, arroz, miel y soja, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur, crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, aunque esto genera preocupación en el sector agropecuario europeo.

Macron anuncia que Francia votará en contra del acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano Mercosur, alegando un 'rechazo político unánime'.

A través de un comunicado, el mandatario francés señaló que existen 'avances innegables' que 'deben ser reconocidos por la Comisión Europea'. Según Macron, los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado han mostrado un rechazo político unánime al acuerdo.

"La fase de firma del acuerdo no es el final de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores", sentenció.

"El tratado sigue siendo inaceptable"

La portavoz del gobierno de Francia, Maud Bregeon, recalcó la postura negativa de Francia hacia el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el apoyo de Alemania y España, siendo consciente del poderoso lobby agrícola. París ha logrado importantes concesiones de última hora, pero, con las elecciones municipales previstas para marzo, se muestra receloso respecto al acuerdo.

Annie Genevard, ministra de Agricultura, declaró que Francia seguiría oponiéndose en el Parlamento Europeo incluso si el acuerdo se aprobara. Los bloques han mantenido negociaciones sobre el acuerdo durante los últimos 26 años, y las conversaciones han cobrado mayor impulso debido a la agenda proteccionista de la administración Trump y al creciente impacto de la competencia de China.

Francia aún mantiene exigencias, incluyendo salvaguardias más estrictas que permitan a la Unión Europea reimponer aranceles comerciales si los precios caen un 5%, en lugar del 8% estipulado en el acuerdo. También solicita autorización para prohibir las importaciones de cultivos con pesticidas prohibidos en la Unión Europea.