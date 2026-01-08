HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Dina y Otárola se liberarían de responsabilidad de muertes en protestas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Agricultores irrumpen en París dentro de tractores en protesta contra posible acuerdo entre la UE y el Mercosur

Según un balance del Ministerio del Interior francés, 46 tractores se encuentran en la capital y 63 en las afueras, así como 670 manifestantes.

Francia expresó su rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur.
Francia expresó su rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur. | AFP

Agricultores franceses alteraron el orden en las calles de París, en los alrededores de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, para protestar contra la posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el cual, según sus declaraciones, crearía una competencia desleal derivada del acuerdo con los países miembros del bloque sudamericano, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

"Estamos entre el resentimiento y la desesperación. Tenemos una sensación de abandono, con el Mercosur como ejemplo", declaró Stéphane Pelletier, del sindicato de agricultores Coordinación Rural, a la agencia de noticias Reuters, bajo la Torre Eiffel. Los trabajadores temen verse perjudicados por la afluencia de productos agrícolas más baratos procedentes del mercado sur.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La llegada masiva de productos como carne, arroz, miel y soja, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur, crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, aunque esto genera preocupación en el sector agropecuario europeo.

PUEDES VER: Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

lr.pe

Macron anuncia que Francia votará en contra del acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano Mercosur, alegando un 'rechazo político unánime'.

A través de un comunicado, el mandatario francés señaló que existen 'avances innegables' que 'deben ser reconocidos por la Comisión Europea'. Según Macron, los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado han mostrado un rechazo político unánime al acuerdo.

"La fase de firma del acuerdo no es el final de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores", sentenció.

PUEDES VER: Agente de ICE mata a mujer durante redada de inmigración en Minneapolis: víctima no era objetivo de ningún operativo

lr.pe

"El tratado sigue siendo inaceptable"

La portavoz del gobierno de Francia, Maud Bregeon, recalcó la postura negativa de Francia hacia el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el apoyo de Alemania y España, siendo consciente del poderoso lobby agrícola. París ha logrado importantes concesiones de última hora, pero, con las elecciones municipales previstas para marzo, se muestra receloso respecto al acuerdo.

Annie Genevard, ministra de Agricultura, declaró que Francia seguiría oponiéndose en el Parlamento Europeo incluso si el acuerdo se aprobara. Los bloques han mantenido negociaciones sobre el acuerdo durante los últimos 26 años, y las conversaciones han cobrado mayor impulso debido a la agenda proteccionista de la administración Trump y al creciente impacto de la competencia de China.

Francia aún mantiene exigencias, incluyendo salvaguardias más estrictas que permitan a la Unión Europea reimponer aranceles comerciales si los precios caen un 5%, en lugar del 8% estipulado en el acuerdo. También solicita autorización para prohibir las importaciones de cultivos con pesticidas prohibidos en la Unión Europea.

Notas relacionadas
Joyas robadas del museo Louvre valen más de US$100 millones: Fiscalía de París indaga posible apoyo interno

Joyas robadas del museo Louvre valen más de US$100 millones: Fiscalía de París indaga posible apoyo interno

LEER MÁS
Latino graba el tenso momento que vivió dentro del Museo del Louvre en París tras robo de joyas: "No nos dejan salir"

Latino graba el tenso momento que vivió dentro del Museo del Louvre en París tras robo de joyas: "No nos dejan salir"

LEER MÁS
Grupo de amigos captan en París a hombre idéntico a Juan Gabriel y redes estallan: "Volvió del más allá"

Grupo de amigos captan en París a hombre idéntico a Juan Gabriel y redes estallan: "Volvió del más allá"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

LEER MÁS
Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza durante los primeros años del régimen de Maduro

Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza durante los primeros años del régimen de Maduro

LEER MÁS
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Jefe de la Asamblea Nacional venezolana anuncia liberación de presos políticos

Incendios forestales en la Patagonia activan alerta roja en 8 provincias de Argentina: fuego consumió más de 2.000 hectáreas de bosque

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025