HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Trujillo: cae ‘El Zurdo’, implicado en atentados contra el bus de Armonía 10 y la discoteca Dalí

Presunto criminal fue capturado cuando intentó huir a bordo de un vehículo menor. Según la PNP, su captura permitirá detener a más implicados en el atentado contra la discoteca Dalí, que dejó 47 heridos.

Detenido fue conducido a sede de la Divincri San Andrés. Foto: Yolanda Goicochea - La República.
Detenido fue conducido a sede de la Divincri San Andrés. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de Stiven Fabián Minchola Rosario (22), conocido con el alias de 'El Zurdo', señalado como presunto partícipe en diversos ataques criminales ocurridos en la ciudad de Trujillo. Entre estos delitos, estaría el atentado con explosivos contra la discoteca Dalí, que dejó más de 40 heridos.

La intervención fue ejecutada en un operativo conjunto por personal especializado del Depincri Norte y la Divreint La Libertad.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Atentado en discoteca Dalí: Amor Rebelde suspende show en Trujillo y anuncia apoyo a víctimas

lr.pe

De acuerdo con la Policía, la captura se produjo cuando el sujeto intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta en la ciudad de Trujillo. Durante el registro personal, los agentes hallaron 13 municiones de diferentes calibres y un sobre con restos vegetales que al parecer serían cannabis sativa (marihuana).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Posteriormente, durante el registro domiciliario, se incautaron tres emulsiones de dinamita, material presuntamente destinado para la comisión de atentados. La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Jaime Blanco, El Porvenir.

Vinculado a varios atentados en Trujillo

Según la información policial, alias 'El Zurdo' estaría implicado en varios hechos criminales en Trujillo. Entre ellos, el ataque contra el bus de la agrupación Armonía 10 ocurrido el 19 de enero de 2026, el atentado con explosivos contra la discoteca Dalí el 7 de marzo de 2026, así como el ataque a las instalaciones del Ministerio Público registrado el 20 de enero de 2025.

Las autoridades indicaron que el detenido también estaría vinculado a otros atentados que actualmente se encuentran en proceso de investigación.

Participación en la planificación del atentado a discoteca Dalí

Durante declaraciones brindadas a la prensa, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, señaló que la captura de 'El Zurdo' ha sido clave para esclarecer la planificación del atentado ocurrido en la discoteca Dalí.

“Este delincuente ha confesado, porque las pruebas así lo determinan, que es autor directo de la planificación y la conspiración para que se lleve a cabo el atentado al Dalí”, manifestó.

 El mando policial explicó que, según las investigaciones, varios implicados se habrían reunido previamente en una sauna donde se habría coordinado el ataque. “Se ve ingresar a todas las personas que planificaron el atentado: el ‘Ñato’, el ‘Ñaja’, ‘Nando’ y otros ciudadanos que vamos a capturar. Pero había una persona importante ahí, el alias conocido como ‘El Zurdo’, que también llega a esa conspiración y planifica el atentado”, afirmó.

Moreno Panta también señaló que la información brindada por el detenido permitió confirmar la responsabilidad de los tres sujetos capturados previamente por este caso. Según la Policía, los implicados habrían actuado presuntamente a favor de la organización criminal 'Los Pulpos', dedicada a la extorsión y otros delitos en la región.

Continúan operativos para capturar a más implicados

Moreno Panta detalló que un total de 10 sospechosos habrían participado en el atentado a la discoteca Dalí. Asimismo, informaron que tres personas más ya han sido plenamente identificadas y que se continúan ejecutando operativos de inteligencia para lograr su captura.

“La Policía no va a dejar en pie a ninguno solo de cualquier evento criminal, los vamos a perseguir”, enfatizó el jefe policial.

Asimismo, se viene trabajando en la identificación de una mujer que habría participado en la ejecución del plan, cuyo caso ya es materia de investigación por parte de las unidades especializadas.

El detenido fue trasladado a la Divincri San Andrés, donde permanece a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de tenencia ilegal de municiones y explosivos y microcomercialización de drogas.

Notas relacionadas
Atentado en discoteca Dalí: Amor Rebelde suspende show en Trujillo y anuncia apoyo a víctimas

Atentado en discoteca Dalí: Amor Rebelde suspende show en Trujillo y anuncia apoyo a víctimas

LEER MÁS
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

LEER MÁS
Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios denuncian que por tercer día les dicen que no hay sistema

Menor de edad integraba temible banda criminal ‘La Nueva Generación del Tren’

Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

Sociedad

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios denuncian que por tercer día les dicen que no hay sistema

Menor de edad integraba temible banda criminal ‘La Nueva Generación del Tren’

¿Habrá paro nacional hoy 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Congreso EN VIVO: Pleno debate el pedido inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025