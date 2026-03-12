Trujillo: cae ‘El Zurdo’, implicado en atentados contra el bus de Armonía 10 y la discoteca Dalí

Detenido fue conducido a sede de la Divincri San Andrés. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Detenido fue conducido a sede de la Divincri San Andrés. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de Stiven Fabián Minchola Rosario (22), conocido con el alias de 'El Zurdo', señalado como presunto partícipe en diversos ataques criminales ocurridos en la ciudad de Trujillo. Entre estos delitos, estaría el atentado con explosivos contra la discoteca Dalí, que dejó más de 40 heridos.

La intervención fue ejecutada en un operativo conjunto por personal especializado del Depincri Norte y la Divreint La Libertad.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

De acuerdo con la Policía, la captura se produjo cuando el sujeto intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta en la ciudad de Trujillo. Durante el registro personal, los agentes hallaron 13 municiones de diferentes calibres y un sobre con restos vegetales que al parecer serían cannabis sativa (marihuana).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Posteriormente, durante el registro domiciliario, se incautaron tres emulsiones de dinamita, material presuntamente destinado para la comisión de atentados. La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la calle Jaime Blanco, El Porvenir.

Vinculado a varios atentados en Trujillo

Según la información policial, alias 'El Zurdo' estaría implicado en varios hechos criminales en Trujillo. Entre ellos, el ataque contra el bus de la agrupación Armonía 10 ocurrido el 19 de enero de 2026, el atentado con explosivos contra la discoteca Dalí el 7 de marzo de 2026, así como el ataque a las instalaciones del Ministerio Público registrado el 20 de enero de 2025.

Las autoridades indicaron que el detenido también estaría vinculado a otros atentados que actualmente se encuentran en proceso de investigación.

Participación en la planificación del atentado a discoteca Dalí

Durante declaraciones brindadas a la prensa, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, señaló que la captura de 'El Zurdo' ha sido clave para esclarecer la planificación del atentado ocurrido en la discoteca Dalí.

“Este delincuente ha confesado, porque las pruebas así lo determinan, que es autor directo de la planificación y la conspiración para que se lleve a cabo el atentado al Dalí”, manifestó.

El mando policial explicó que, según las investigaciones, varios implicados se habrían reunido previamente en una sauna donde se habría coordinado el ataque. “Se ve ingresar a todas las personas que planificaron el atentado: el ‘Ñato’, el ‘Ñaja’, ‘Nando’ y otros ciudadanos que vamos a capturar. Pero había una persona importante ahí, el alias conocido como ‘El Zurdo’, que también llega a esa conspiración y planifica el atentado”, afirmó.

Moreno Panta también señaló que la información brindada por el detenido permitió confirmar la responsabilidad de los tres sujetos capturados previamente por este caso. Según la Policía, los implicados habrían actuado presuntamente a favor de la organización criminal 'Los Pulpos', dedicada a la extorsión y otros delitos en la región.

Continúan operativos para capturar a más implicados

Moreno Panta detalló que un total de 10 sospechosos habrían participado en el atentado a la discoteca Dalí. Asimismo, informaron que tres personas más ya han sido plenamente identificadas y que se continúan ejecutando operativos de inteligencia para lograr su captura.

“La Policía no va a dejar en pie a ninguno solo de cualquier evento criminal, los vamos a perseguir”, enfatizó el jefe policial.

Asimismo, se viene trabajando en la identificación de una mujer que habría participado en la ejecución del plan, cuyo caso ya es materia de investigación por parte de las unidades especializadas.

El detenido fue trasladado a la Divincri San Andrés, donde permanece a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de tenencia ilegal de municiones y explosivos y microcomercialización de drogas.