FPV anuncia que implementará sistema video challenge desde los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: ¿De qué trata?
La Federación Peruana de Vóley implementará el sistema video challenge para minimizar las controversias en las decisiones arbitrales, mejorando la precisión del juego.
La Liga Peruana de Vóley ingresa a su última vuelta. Los ocho mejores clubes disputarán los cuartos de final en un picante formato de ida y vuelta e incluso con posibles extragames. Además, la Federación Peruana de Vóley, liderada por Gino Vega, anunció que volverán a contar con el sistema video challenge para acabar con las polémicas en la cancha.
Evidentemente, ese suceso no salva las malas e indebidas alineaciones de los equipos participantes respecto a las extranjeras en cancha, pero sí minimiza y distingue los puntos o los toques en la net en los extensos sets. Sin duda, una vital herramienta en el voleibol moderno a nivel mundial.
¿Qué es el sistema video challenge que usará la Liga Peruana de Vóley?
Pocos lo saben, pero la mayoría de ligas y campeonatos internacionales cuentan con una especie de VAR, similar al fútbol, para minimizar polémicas en el juego. Se presenta como una innovadora tecnología de revisión por video destinada a rectificar decisiones arbitrales controvertidas. Esta herramienta permite a entrenadores y jugadores solicitar una revisión instantánea y todos los hinchas miran el suceso en las pantallas gigantes del coliseo.
Sin embargo, no se puede usar a cada rato y su uso está restringido a situaciones específicas. Principalmente si el balón ha salido del campo por las líneas laterales o finales, la verificación de si el balón fue tocado o no por los bloqueadores, las faltas de red, los toques en la varilla o antena, las infracciones de pie, el contacto del balón con el terreno de juego e invasiones.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: cuartos de final
Así se jugarán los cruces de ida de estos cuartos de final. Así como la totalidad de partidos en las fases previas, los de esta instancia se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Latina transmitirá los partidos.
Sábado 14 de marzo
- Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina.
Domingo 15 de marzo
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina.