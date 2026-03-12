HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨INTENCIÓN DE VOTO en movimiento: CAÍDAS, estancamientos y SUBIDAS de los CANDIDATOS | #las10deldía

Deportes

FPV anuncia que implementará sistema video challenge desde los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: ¿De qué trata?

La Federación Peruana de Vóley implementará el sistema video challenge para minimizar las controversias en las decisiones arbitrales, mejorando la precisión del juego.

Liga Peruana de Vóley tendrá Video Challenge en instancias finales. Foto: Lr/LNSV
Liga Peruana de Vóley tendrá Video Challenge en instancias finales. Foto: Lr/LNSV

La Liga Peruana de Vóley ingresa a su última vuelta. Los ocho mejores clubes disputarán los cuartos de final en un picante formato de ida y vuelta e incluso con posibles extragames. Además, la Federación Peruana de Vóley, liderada por Gino Vega, anunció que volverán a contar con el sistema video challenge para acabar con las polémicas en la cancha.

Evidentemente, ese suceso no salva las malas e indebidas alineaciones de los equipos participantes respecto a las extranjeras en cancha, pero sí minimiza y distingue los puntos o los toques en la net en los extensos sets. Sin duda, una vital herramienta en el voleibol moderno a nivel mundial.

PUEDES VER: Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

lr.pe

¿Qué es el sistema video challenge que usará la Liga Peruana de Vóley?

Pocos lo saben, pero la mayoría de ligas y campeonatos internacionales cuentan con una especie de VAR, similar al fútbol, para minimizar polémicas en el juego. Se presenta como una innovadora tecnología de revisión por video destinada a rectificar decisiones arbitrales controvertidas. Esta herramienta permite a entrenadores y jugadores solicitar una revisión instantánea y todos los hinchas miran el suceso en las pantallas gigantes del coliseo.

Sin embargo, no se puede usar a cada rato y su uso está restringido a situaciones específicas. Principalmente si el balón ha salido del campo por las líneas laterales o finales, la verificación de si el balón fue tocado o no por los bloqueadores, las faltas de red, los toques en la varilla o antena, las infracciones de pie, el contacto del balón con el terreno de juego e invasiones.

PUEDES VER: Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

lr.pe

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: cuartos de final

Así se jugarán los cruces de ida de estos cuartos de final. Así como la totalidad de partidos en las fases previas, los de esta instancia se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. Latina transmitirá los partidos.

Sábado 14 de marzo

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina.

Domingo 15 de marzo

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.
Notas relacionadas
Programación Liga Peruana de Vóley 2026: fecha y hora para los partidos de cuartos de final

Programación Liga Peruana de Vóley 2026: fecha y hora para los partidos de cuartos de final

LEER MÁS
Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

LEER MÁS
Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

LEER MÁS
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

FPV anuncia que implementará sistema video challenge desde los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: ¿De qué trata?

Trujillo: cae ‘El Zurdo’, presunto implicado en atentados contra el bus de Armonía 10 y la discoteca Dalí

Deportes

Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gilbert Violeta sostiene que Parlamento es el que gobierna: “El Ejecutivo ha quedado arrinconado”

¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

Simulador de voto Elecciones Generales 2026: practica con la cédula para el 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025