Gilbert Violeta sostiene que Parlamento es el que gobierna: “El Ejecutivo ha quedado arrinconado”

Gilbert Violeta, candidato a diputado por Fuerza y Libertad, fue entrevistado en ‘Epicentro electoral’ y partió comentando que si se puede hacer un diagnóstico general de los últimos años es que el “Parlamento gobierna” y el “Ejecutivo ha quedado arrinconado” de una manera muy notoria. “Una de las cosas fundamentales que necesitamos es que el 28 de julio de este año terminemos la década nefasta de inestabilidad política y desequilibrio del poder”, añadió el también abogado.

En la misma línea, el excongresista refirió que el Legislativo ha tomado mucha fuerza, por lo que es urgente tener un Gobierno con una mayoría política “aplastante” que no continúe siendo “rehén del Congreso”. “El poder va a estar en el Senado y, por lo tanto, unas de las batallas que internamente tenemos que dar es buscar el equilibrio”, enfatizó y dijo que no será una tarea fácil.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Con respecto a las leyes procrimen, Violeta sostuvo que si bien en algunos casos suponen una derogación absoluta, en otros hay que revisarlas e incluso algo por “rescatar”. “Yo tengo una posición especial, y sobre esto estoy seguro de que se puede abrir un debate; por ejemplo, sobre la famosa ley de extinción de dominio… Yo soy un defensor de los derechos fundamentales, y a mí me sorprende que mucha gente defienda que la extinción de dominio se pueda dar con una ley sin una sentencia. Yo a eso me opongo, y es una cuestión de principios”, argumentó.

Por otro lado, el aspirante a la Cámara de Diputados dijo que insistirá en la “necesidad” de que el distrito de San Juan de Lurigancho, el cual cuenta con 1 millón 300.000 habitantes, se convierta en una provincia. “Hoy tiene una disminución del presupuesto público que no está siendo atendido adecuadamente… Lo que quiero es que, al convertirse en provincia, tengamos cinco distritos que permitan una mejor distribución de recursos públicos”, agregó y pidió hacer una excepción para esto, tal como lo hicieron con el Callao.