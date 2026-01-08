El apetito de Donald Trump por Groenlandia

La Casa Blanca confirmó que Trump planea hacer una oferta de compra por Groenlandia, mientras Dinamarca rechaza la propuesta. Foto: Composición LR/AFP.

Desde el inicio de su gobierno en enero de 2025, Donald Trump ha manifestado en tono amenazante sus ambiciones expansionistas: recuperar el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión y tomar el control de Groenlandia.

Sin embargo, el presidente ha puesto mayor énfasis en la adquisición de esta enorme isla danesa de 222.738 kilómetros cuadrados,

ubicada entre Estados Unidos y Europa, aduciendo que es indispensable para la seguridad de su país. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de emplear la fuerza para apoderarse de dicha región.

La Casa Blanca informó ayer que Trump considera realizar una oferta de compra por la isla, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está interesada. Tras una solicitud de Copenhague, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que pronto mantendrá conversaciones con representantes daneses y autoridades del gobierno groenlandés.

“Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de la isla, Vivian Motzfeldt, a la TV pública, después de la confirmación del encuentro.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, reveló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción”, argumentó.

Tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, la retórica de Washington ha elevado la tensión geopolítica.

Si bien Estados Unidos no tendría dificultades militares para invadir Groenlandia, la idea ha provocado una crisis interna en la OTAN, ante la posibilidad de que, por primera vez, un país miembro de la Alianza Atlántica ataque a otro.

Para el secretario general de la organización, Mark Rutte, un eventual ataque es impensable. Según el funcionario, tanto EE. UU. como Dinamarca coinciden en que el objetivo final es garantizar la seguridad ante las pretensiones de Rusia o China y, por ello, no consideran necesaria la anexión de territorio.

Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido también expresaron el martes su respaldo a Dinamarca mediante una declaración conjunta.

Groenlandia en la mira

Aunque Groenlandia pertenece políticamente a Dinamarca —nación que mantiene las competencias en justicia, moneda, defensa y asuntos exteriores—, su capital, Nuuk, se encuentra geográficamente más cerca de Nueva York que de Copenhague.

En ese sentido, la historiadora Astrid Andersen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales, declaró a la AFP que, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca fue ocupada por Alemania, Estados Unidos tomó el control de Groenlandia y construyó una base aérea en el noroeste, en Pituffik. El destacamento militar, que continúa operativo, fue usado para alertar sobre posibles ataques de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y sigue siendo un eslabón esencial en el escudo antimisiles.

Groenlandia se caracteriza por ser un territorio de escasa densidad poblacional, habitado mayoritariamente por la etnia inuit, donde el 85 % de la superfi cie permanece congelada y deshabitada. No obstante, su valor estratégico es elevado: según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Círculo Polar Ártico alberga el 30 % de las reservas mundiales de gas natural por explorar y el 13 % de las de petróleo.

Además, el subsuelo de la isla posee importantes depósitos de tierras raras, minerales críticos para diversos sectores. Estos recursos representan un eje central en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, nación que domina el 60 % de la producción global y cerca del 90 % del procesamiento y refi nado de dichos materiales.