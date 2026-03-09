Simulador de voto Elecciones 2026: conoce la cédula de sufragio y practica cómo votar

Elecciones 2026. Conoce la cédula de sufragio y practica tu voto para este 12 de abril. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Los ciudadanos ya pueden revisar el diseño de la cédula de sufragio que se utilizará en las elecciones 2026 del 12 de abril gracias a un simulador digital que permite practicar el voto antes de acudir a las urnas. La herramienta reproduce el formato del documento electoral y orienta a los electores sobre la forma correcta de marcar sus opciones.

El simulador busca que los votantes se familiaricen con la nueva estructura de la cédula. En estos comicios se elegirá presidente, dos vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Cada elección aparece en un bloque distinto dentro del mismo documento, por lo que el elector debe emitir varias decisiones durante el proceso.

Conoce la cédula de sufragio y practica tu voto para este 12 de abril

Simulador de voto para las elecciones 2026: ¿cómo funciona la herramienta?

El simulador digital permite al ciudadano observar la estructura de la cédula de sufragio y practicar cómo marcar su voto antes de las elecciones 2026. La plataforma muestra cada sección del documento electoral y explica dónde colocar la cruz o aspa dentro del recuadro correspondiente al partido o candidato elegido.

El sistema también permite revisar si la marca fue colocada de forma correcta. Al final del ejercicio aparece un resumen del proceso para que el usuario confirme sus elecciones. De esta manera, el elector puede conocer con anticipación cómo se verá la cédula que recibirá el 12 de abril en su mesa de votación.

Elecciones 2026: así será el diseño de la cédula de sufragio

La cédula de sufragio tendrá cinco espacios diferenciados. Cada uno corresponde a una elección distinta dentro de las elecciones 2026. El primer bloque estará destinado a la fórmula presidencial. El segundo y el tercero estarán reservados para el Senado, correspondientes al Distrito Único Nacional y Distrito Múltiple Regional respectivamente. El cuarto espacio corresponde a la Cámara de Diputados y el último al Parlamento Andino.

Cada sección presenta el símbolo del partido político y un espacio para poner el voto preferencial. En el caso de los candidatos a la presidencia aparecen sus fotografías. El elector debe colocar una marca dentro del recuadro de su preferencia. Este diseño permite emitir varios votos en un solo documento sin mezclar las elecciones.

Qué cargos se eligen en las elecciones del 12 de abril

En las elecciones 2026 del 12 de abril los peruanos elegirán a las principales autoridades del país para el próximo periodo de gobierno. El primer bloque de la cédula de sufragio corresponde al presidente de la República y a los dos vicepresidentes que integran la fórmula presidencial.

Además, el electorado votará por representantes al Senado y a la Cámara de Diputados, luego del retorno del sistema bicameral. También se elegirá a cinco integrantes del Parlamento Andino. Por esa razón, la cédula incluye varios espacios para emitir el voto en cada proceso.

Elecciones 2026: qué debes tener en cuenta al marcar tu voto

Para que el voto sea válido en las elecciones 2026, el elector debe colocar una cruz o un aspa dentro del recuadro del partido o candidato. La marca debe permanecer dentro del espacio asignado. Si invade otro recuadro o aparece fuera del área indicada, el voto puede ser observado o anulado.

La cédula de sufragio también permite el voto preferencial en algunas elecciones legislativas. En esos casos, el elector puede escribir el número del candidato de su preferencia dentro de los espacios habilitados. Este mecanismo permite influir en el orden final de los postulantes que obtienen representación.