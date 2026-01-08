La 'Doctrina Donroe', el nuevo plan de seguridad de Trump para satisfacer las “necesidades” de Estados Unidos

James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, declaró en 1823 una política que buscaba resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente. Tras años de abandono, Trump ahora parece buscar una política similar, con la ayuda de presencia militar, y busca, con un lineamiento de seguridad, mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.

Las recientes acciones de Trump están marcadas en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca el 4 de diciembre. "Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", dice el documento.

Según reporta la BBC, para que Estados Unidos consolide su poder global, el presidente Trump entiende que debe reafirmar su influencia en la región. Bajo el lema 'America First' o "EE. UU. primero", busca mejorar sus acuerdos no solo para que las empresas estadounidenses crezcan, sino para que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales.

"El uso de la amenaza como una estrategia de negociación"

El operativo militar de Washington en Caracas fue una muestra de los nuevos lineamientos de seguridad en Estados Unidos. Pese a que ya nos daba indicios de lo que podría llegar —con el ataque a las narcolanchas—, desde la Casa Blanca creen que la fuerza es "el mejor elemento disuasorio".

"Peace Through Strength" o "paz por medio de la fuerza". Para Oscar Vidarte, especialista en temas internacionales, Trump busca tener el control exclusivo de los recursos que considera estratégicos y que no queden en manos de competidores como, por ejemplo, China.

No solamente se habla de influencia política, sino también de la económica, con el fin de regresar a la "época dorada" de Estados Unidos. "Lo vemos en el tema de los aranceles, o cuando él hace referencia al presidente William McKinley. Está repitiendo muchas acciones del siglo XIX y XX, pero ahora estamos en un mundo totalmente distinto", asegura.

Por otra parte, Francisco Belaunde, quien también es internacionalista, señala que "Estados Unidos no ataca porque su seguridad esté en juego", y que, simplemente, "porque sus intereses pueden verse afectados". Además, recalca que esto no tiene base en el derecho internacional.

El impacto en América Latina

La escalada militar de EE. UU. en Venezuela y las amenazas hacia Gustavo Petro con un posible movimiento a Colombia lograron que América Latina fuera percibida desde el exterior como "un premio de pelea", principalmente entre las potencias, incluyendo a China.

"De alguna forma, América Latina había pasado desapercibida en esta competencia hegemónica. Es verdad que la presencia de China es más importante en el hemisferio occidental, pero todavía no es tan significativa como lo es en el sudeste asiático; sin embargo, yo creo que Estados Unidos está dándole mucha importancia a su hemisferio", asegura Vidarte.

El abogado también pone en expectativa cuán grande será el interés de China por invertir en América Latina y cómo el país norteamericano planea competir con Xi Jinping, aunque señala que el país asiático no es la misma amenaza que hace unos 10, 15 o 20 años.

Por su parte, Belaunde destaca que existirá una rivalidad entre las principales potencias —llámese Estados Unidos, China y posiblemente Rusia—, pero que América Latina no es un terreno de rivalidades, a diferencia de otros continentes.