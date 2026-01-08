HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

La 'Doctrina Donroe', el nuevo plan de seguridad de Trump para satisfacer las “necesidades” de Estados Unidos

"Ahora la llaman la Doctrina Donroe”, mencionó Trump en su primera conferencia de prensa tras el operativo a Maduro; sin embargo, ¿qué realmente significa?

Donald Trump emplea tácticas para reforzar su poderío global.
Donald Trump emplea tácticas para reforzar su poderío global. | Casa Blanca | Molly Riley

James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, declaró en 1823 una política que buscaba resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente. Tras años de abandono, Trump ahora parece buscar una política similar, con la ayuda de presencia militar, y busca, con un lineamiento de seguridad, mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.

Las recientes acciones de Trump están marcadas en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por la Casa Blanca el 4 de diciembre. "Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", dice el documento.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Según reporta la BBC, para que Estados Unidos consolide su poder global, el presidente Trump entiende que debe reafirmar su influencia en la región. Bajo el lema 'America First' o "EE. UU. primero", busca mejorar sus acuerdos no solo para que las empresas estadounidenses crezcan, sino para que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales.

PUEDES VER: Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

"El uso de la amenaza como una estrategia de negociación"

El operativo militar de Washington en Caracas fue una muestra de los nuevos lineamientos de seguridad en Estados Unidos. Pese a que ya nos daba indicios de lo que podría llegar —con el ataque a las narcolanchas—, desde la Casa Blanca creen que la fuerza es "el mejor elemento disuasorio".

"Peace Through Strength" o "paz por medio de la fuerza". Para Oscar Vidarte, especialista en temas internacionales, Trump busca tener el control exclusivo de los recursos que considera estratégicos y que no queden en manos de competidores como, por ejemplo, China.

No solamente se habla de influencia política, sino también de la económica, con el fin de regresar a la "época dorada" de Estados Unidos. "Lo vemos en el tema de los aranceles, o cuando él hace referencia al presidente William McKinley. Está repitiendo muchas acciones del siglo XIX y XX, pero ahora estamos en un mundo totalmente distinto", asegura.

Por otra parte, Francisco Belaunde, quien también es internacionalista, señala que "Estados Unidos no ataca porque su seguridad esté en juego", y que, simplemente, "porque sus intereses pueden verse afectados". Además, recalca que esto no tiene base en el derecho internacional.

PUEDES VER: Agente de ICE mata a mujer durante redada de inmigración en Minneapolis: víctima no era objetivo de ningún operativo

lr.pe

El impacto en América Latina

La escalada militar de EE. UU. en Venezuela y las amenazas hacia Gustavo Petro con un posible movimiento a Colombia lograron que América Latina fuera percibida desde el exterior como "un premio de pelea", principalmente entre las potencias, incluyendo a China.

"De alguna forma, América Latina había pasado desapercibida en esta competencia hegemónica. Es verdad que la presencia de China es más importante en el hemisferio occidental, pero todavía no es tan significativa como lo es en el sudeste asiático; sin embargo, yo creo que Estados Unidos está dándole mucha importancia a su hemisferio", asegura Vidarte.

El abogado también pone en expectativa cuán grande será el interés de China por invertir en América Latina y cómo el país norteamericano planea competir con Xi Jinping, aunque señala que el país asiático no es la misma amenaza que hace unos 10, 15 o 20 años.

Por su parte, Belaunde destaca que existirá una rivalidad entre las principales potencias —llámese Estados Unidos, China y posiblemente Rusia—, pero que América Latina no es un terreno de rivalidades, a diferencia de otros continentes.

Notas relacionadas
No es real esta fotografía de Nicolás Maduro rapado y sin bigote en prisión: se generó con inteligencia artificial

No es real esta fotografía de Nicolás Maduro rapado y sin bigote en prisión: se generó con inteligencia artificial

LEER MÁS
Últimas noticias, Venezuela: Senado aprueba resolución que limita acciones militares de EE.UU. en Venezuela

Últimas noticias, Venezuela: Senado aprueba resolución que limita acciones militares de EE.UU. en Venezuela

LEER MÁS
Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

LEER MÁS
Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza durante los primeros años del régimen de Maduro

Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza durante los primeros años del régimen de Maduro

LEER MÁS
Brasil, Alemania, China y otros países retiran leche de fórmula de Nestlé por posible riesgo de bacteria peligrosa

Brasil, Alemania, China y otros países retiran leche de fórmula de Nestlé por posible riesgo de bacteria peligrosa

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Jefe de la Asamblea Nacional venezolana anuncia liberación de presos políticos

Incendios forestales en la Patagonia activan alerta roja en 8 provincias de Argentina: fuego consumió más de 2.000 hectáreas de bosque

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025