Mundo

Senado de Estados Unidos busca bloquear la acción militar de Donald Trump contra Venezuela

El senador Kaine enfatiza la necesidad de un debate abierto sobre la intervención en Venezuela. La propuesta tiene posibilidades de aprobación, pero podría enfrentar desafíos en la Cámara de Representantes.

Sus promotores argumentan que la captura de Maduro y las operaciones militares en Venezuela fueron más allá de ejercicios de aplicación. Foto: AFP.
Sus promotores argumentan que la captura de Maduro y las operaciones militares en Venezuela fueron más allá de ejercicios de aplicación. Foto: AFP.

El Senado de Estados Unidos se apresta este jueves a votar una resolución de poderes de guerra que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de emprender nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, un paso que pone a prueba las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en plena escalada de la crisis hemisférica.

La resolución, privilegida para debate, cuenta con el respaldo de figuras como los senadores Chuck Schumer (D‑NY), Tim Kaine (D‑VA) y Rand Paul (R‑KY), y busca reafirmar la autoridad del Congreso para autorizar conflictos armados.

Sus promotores argumentan que la captura de Maduro y las operaciones militares en Venezuela fueron más allá de ejercicios de aplicación de la ley y exigen transparencia y límites claros para prevenir que futuras acciones se desencadenen sin escrutinio legislativo. Oponentes dentro del propio partido Republicano han expresado reservas, pero algunos han señalado que apoyar una consulta al Congreso.

"Ya es hora de que el Congreso reafirme su crucial papel"

El senador Kaine afirmó que es hora de que el "Congreso reafirme su autoridad constitucional en materia de guerra, paz, diplomacia y comercio", y advirtió contra la continuación de acciones militares sin un debate abierto y formal. En declaraciones recogidas por la prensa, Kaine subrayó que la iniciativa estipula que Estados Unidos no debería estar en conflicto con Venezuela sin una autorización clara.

Por su parte, el senador Adam Schiff advirtió que la acción de Trump corre el riesgo de sumir al hemisferio occidental en el “caos”, al actuar sin el respaldo ni del Congreso ni de la opinión pública estadounidense, e instó a los legisladores a proteger al país de guerras innecesarias.

La resolución tiene perspectivas factibles de aprobación, ya que se espera el respaldo de todos los demócratas y del senador Paul, un republicano de tendencia libertaria, aunque aún enfrenta desafíos en la Cámara de Representantes y un posible veto presidencial.

Últimas noticias, Venezuela: Trump afirma que Estados Unidos podría controlar territorio venezolano durante años

Rusia advierte que las acciones de EE. UU. avivan las "tensiones militares y políticas" tras incautación de petrolero

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

