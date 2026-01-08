LO FALSO:

Nicolás Maduro luce rapado y sin bigote en una fotografía tomada en sus primeros días de prisión.

LO VERDADERO:

La fotografía no ha sido publicada en ningún medio oficial de prensa o de entidades gubernamentales.

La fotografía ha sido elaborada con inteligencia artificial, tal como se detectó con las herramientas Sightengine (99.8% falsa) y Hive Moderation (99% falsa).

El pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían arrestado a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, tras ser acusado por narcoterrorismo y otros delitos; por lo que fue trasladado a Nueva York para su primera audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de dicho estado. Días después, en redes sociales como Facebook y Threads, comenzó a circular una fotografía aparentemente tomada en prisión, en la que aparece el líder chavista con prendas carcelarias, pero con el cabello rapado y sin bigote. Sin embargo, esta imagen no ha sido difundida por medios de prensa oficiales ni por entidades gubernamentales. Tras un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial, se determinó que no es verídica.

Fotografía viralizada y su creación con IA

El contenido en cuestión muestra aparentemente a Nicolás Maduro en una prisión de Nueva York, pocos días después de ser capturado. Su presencia destaca no solo porque viste un uniforme carcelario, sino también porque muestra un nuevo corte de cabello, sumado a que ya no posee su característico bigote negro.

Muchos usuarios en redes sociales confían en la veracidad del contenido. Sin embargo, este no ha sido publicado por medios de prensa oficiales ni por entidades gubernamentales. Adicionalmente, tras analizarlo con plataformas detectoras de inteligencia artificial, se confirmó su manipulación. Para Hive Moderation, la fotografía es un 99.8% falsa; mientras que para Sightengine, un 99%.

Análisis de la fotografía con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis de la fotografía con Sightengine. | Foto: Sightengine

Conclusión

En síntesis, la detención del líder chavista Nicolás Maduro el último 3 de enero influyó en la propagación de imágenes falsas en redes sociales. Una de ellas lo mostraba aparentemente con prendas de cárcel, con un corte de cabello distinto y sin bigote, pero carece de veracidad porque ningna entidad oficial la ha publicado. Adicionalmente, tras someterla a un análisis de intelgiencia artificial, se detectó su falsedad en un 99.8% por Hive Moderation y un 99% por Sightengine.

